CIV | Mugello, Gara 1: Pos Corse fa doppietta con Sponga e Rizzi

Il Mugello chiude i battenti della prima giornata di gare al Dunlop CIV. Nelle categorie di contorno è successo di tutto: a sorridere è il team We Race Pos Corse, che si è preso la vittoria in Moto3 con Valentino Sponga e in PreMoto3 con Luca Rizzi. Nella nuovissima Sportbike secondo successo consecutivo per Bruno Ieraci.

Moto3 | Prima vittoria per Valentino Sponga

La bandiera rossa, sventolata a due giri dalla fine per la caduta di Jean Kento Turner, ha regalato la prima vittoria di carriera nel Dunlop CIV Moto3 a Valentino Sponga. Il pilota We Race Pos Corse ha sfruttato la caduta del compagno di squadra in quella che è stata una mattanza: solo 8 piloti sono arrivati al traguardo. Tra i ritirati è da segnalare Marcos Ruda: il pilota spagnolo, autore della pole position, ha sofferto una rottura meccanica mentre si trovava ampiamente in testa alla corsa. Per uno spagnolo deluso, ce n'è uno che festeggia il podio: Beñat Fernández è arrivato al CIV in sostituzione di Vicente Pérez Selfa, attualmente impegnato nel Motomondiale. Fernández si è saputo ben difendere, sfiorando il successo al primo colpo. Chiude il podio il veterano della categoria Elia Bartolini, che raccoglie punti importanti nella prospettiva tricolore nonostante i problemi con la sella. Pablo Olivares Rodríguez era arrivato 2° sul traguardo, ma è stato successivamente penalizzato di 5 secondi per aver superato un avversario in regime di bandiera gialla.

CIV | Moto3: i risultati di Gara 1

Credits: Perugia Timing

PreMoto3 | Pos Corse fa doppietta: vince Rizzi

Doppia gioia per il team We Race Pos Corse: dopo aver festeggiato il successo di Sponga, la squadra bianco-verde si prende il successo anche nel Dunlop CIV PreMoto3. Nella prima delle tre gare previste per il weekend, Luca Rizzi si prende la prima vittoria della carriera nelle ruote alte. Il giovanissimo pilota dei Talenti Azzurri ha fregato in volata il leader del campionato Lorenzo Pritelli, vincendo la prima corsa della carriera in PreMoto3. Due penalizzazioni per Martin Alberto Galiuto (4°) e Kevin Cancellieri (5°) hanno privato il pilota Angeluss del podio, che è rimasto in casa. Ad ereditare il gradino più basso al termine delle premiazioni è Luana Giuliani, che continua la sua striscia positiva dopo aver sfiorato la vittoria a Misano. A chiudere il gruppo dei migliori sono Alessandro Aguilar Carballo e Elisabetta Monti nel gioco di scia che caratterizza il lungo rettilineo del Mugello.

CIV | PreMoto3: i risultati di Gara 1

Credits: Perugia Timing

Sportbike | Ieraci imprendibile al Mugello

Una bandiera rossa al quinto giro della prima manche del Dunlop CIV Sportbike ha lasciato una preoccupazione diffusa. I coinvolti Savioli e Treccani (frattura della clavicola, ndr) sono arrivati al contatto, poco dopo la corsa è stata prontamente interrotta dalla Direzione Gara per poi riprendere qualche minuto dopo sulla distanza di 7 giri ma solo successivamente all'intervento dell'ambulanza. Nulla è cambiato nella seconda ripartenza: Bruno Ieraci si è dimostrato il pilota più forte della categoria in sella alla Triumph: vittoria e tabella tricolore consolidata per il campione CIV SS300 2023, che ha preceduto di oltre due secondi sul traguardo Paolo Grassia e Alfonso Coppola. Aprilia, tra le colline del Mugello, sembra essere meno incisiva rispetto al debutto della categoria avvenuto a Misano. Gabriele Mastroluca, grande protagonista insieme a Ieraci del primo stint della corsa, ha chiuso al 4° posto nella volata che ha visto Mattia Sorrenti chiudere in 5ª posizione. Da segnalare il 9° posto al traguardo di David Salvador, ex pilota Moto3 ed attualmente impegnato nel WorldSSP300.

CIV | Sportbike: i risultati di Gara 1

Credits: Perugia Timing

Dal Mugello - Valentino Aggio

Leggi anche: CIV | Mugello, Supersport Gara 1: Ottaviani resiste a Mantovani e vince