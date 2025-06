WorldSBK | Misano, Bulega infuriato: "Bassani non mi ha chiesto scusa"

Non è stato il fine settimana sognato per il Nicolò Bulega a Misano. Il contatto causato da Axel Bassani in Superpole Race lo ha costretto alla rimonta in Gara 2, conclusa al 2° posto. Ora Razgatlıoğlu è a sole nove lunghezze dal ducatista nel campionato WorldSBK.

La rabbia per la Superpole Race: “Cercava solo scuse”

Nicolò Bulega era uno dei grandi favoriti per le due manche domenicali, ma le sue speranze sono sfumate ancora prima della Variante del Parco: una staccata oltre il limite di Axel Bassani ha fatto cadere il ducatista, che è stato costretto a partire dalla 10ª casella in Gara 2: “Axel non è nemmeno venuto a chiedermi scusa dopo la caduta - ha ammesso il romagnolo - Nella ghiaia cercava solo attenuanti, dicendo come gli si fosse chiuso l'anteriore. Riguardando il video, si vede come l'anteriore gli si sia chiuso dopo avermi preso. Ormai è acqua passata". Il ducatista ha poi aggiunto un commento riguardo la storia Instagram pubblicata dal veneto, nella quale si è pubblicamente scusato con pilota e squadra: "La storia Instagram è per la gente: avrei preferito che mi avesse chiesto scusa così come alla mia squadra, che ha dovuto rimontare la moto in poche ore”.

Bulega, un secondo posto amaro

A Misano si è chiuso un fine settimana complicato per Nicolò Bulega. La penalizzazione, la caduta e la rimonta hanno caratterizzato il weekend del pilota Aruba.it Racing nella sua gara di casa. Partito arretrato, Bulega è riuscito a conquistare posizioni importanti, ma il distacco con Toprak Razgatlıoğlu era ormai troppo ampio per poterlo ricucire. Nonostante le difficoltà, il pilota Ducati è riuscito a conquistare un secondo posto importante per limitare i danni.

Credits: Bonora Agency | Ph. Andrea Bonora

Al termine della gara, Nicolò Bulega ha espresso la sua delusione per i risultati ottenuti questo weekend: “Penso di aver fatto il massimo: chiaramente volevamo vincere, non era questo il risultato che speravo per la gara di casa però siamo stati anche un po' sfortunati durante il weekend. Stamattina Bassani mi ha steso malamente, quindi più di così oggi non potevo fare, perché già era difficile battagliare con Toprak, partendo decimo ancora di più. Purtroppo più di così non sono riuscito a fare. Comunque secondo è un ottimo risultato, però per provare a battere Toprak in campionato bisogna anche vincere”.

Toprak si avvicina

Nel corso del warm up Nicolò Bulega è stato protagonista di una caduta che però non ha condizionato la sua fiducia in vista della gara. Al termine di Gara 2 però l'italiano ha commentato l'episodio che lo ha visto coinvolto con Axel Bassani nella Superpole Race, analizzando come questo abbia compromesso la sua gara: “Nel warm up abbiamo provato una cosa che non mi è piaciuta, ma mi ha condizionato molto di più l'incidente con Bassani che il warm up. Perché alla fine con la caduta nel warm up partivo sempre nella stessa posizione, invece con l'incidente di Bassani sono partito decimo. Magari non avrei vinto comunque, ma almeno avevo una possibilità in più”.

Con un weekend perfetto, Toprak Razgatlıoğlu riduce a soli nove punti il suo distacco da Bulega, che pensa già alle prossime gare: “Non sono stato molto fortunato nelle ultime gare. Stamattina ho perso dei punti perchè mi ha steso Bassani. Ad Assen ho perso mi sembra 37 punti per due problemi tecnici. E quindi ormai ne ho persi anche più di 50 in totale. Quindi ormai è così non si può far niente, dobbiamo pensare alle prossime”.

Giulia Pea

