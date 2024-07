MotoGP | GP Germania, Bagnaia nuovo leader: "Oggi strategia giusta!"

Prima il podio nella Sprint, poi la vittoria nella gara domenicale: questo il weekend di Francesco Bagnaia al Sachsenring che, complice la clamorosa caduta di Martin, si ritrova ora in testa al Mondiale MotoGP.

Pecco conquista anche il Sachsenring

Calma e sangue freddo, questo il mantra di Francesco Bagnaia nel GP di Germania. E oggi, su un tracciato a lui storicamente poco amico, è arrivata una vittoria dal peso specifico altissimo: 25 punti in Campionato che, uniti allo zero di Martin, valgono il sorpasso al vertice della classifica generale proprio sullo spagnolo del team Prima Pramac alla vigilia della pausa estiva.

Una leadership (ri)costruita gara dopo gara e vittoria dopo vittoria - quella di oggi è la quarta consecutiva in questa stagione, la sesta complessiva - senza mai perdersi d'animo, in pieno stile Pecco. Un trionfo frutto di una corretta strategia, come ha raccontato lo stesso Pecco nel post-gara:

“A inizio gara ero indietro? In quella fase gli altri stavano esagerando. Ho preferito aspettare e quando mancavano 15 giri ho iniziato a spingere per andarli a prendere. Oggi ho fatto la strategia giusta, non come ieri [ride]. Poi quando ho visto Martin a terra ho mollato totalmente: ho visto che avevo 5” di vantaggio sui piloti dietro e ho detto ‘basta, va bene così’. Siamo stati talmente tanto al limite, e anche un po' oltre, per talmente tanti giri che andava bene così. L'ultimo giro? Me lo sono goduto tutto!

E proprio sull'inseguimento a Martin, Bagnaia è convinto che a fare la differenza sia stata soprattutto la testa:

Jorge stava facendo un lavoro incredibile e io stavo dando il massimo per mettergli più pressione possibile. Secondo me a portarlo all'errore sono stati i 3 decimi che gli ho recuperato nel giro precedente, in quella fase ero messo un pelino meglio. Oggi è stata una gara di nervi: io ho cercato solo di non mollare mai ed è andata bene così.

Ora la pausa, poi si riparte da Silverstone

Bagnaia, dunque, ha di che sorridere: ora la classifica lo vede primo davanti a Martin, secondo dopo essere stato leader per la maggior parte di questo 2024. Una rimonta che ricorda, seppur con le dovute distinzioni, quella del 2022 ai danni di Quartararo:

Nel 2022 eravamo riusciti a farlo, adesso l'abbiamo rifatto qua. Speriamo di continuare in questa direzione, ma prima c'è bisogno di un po' di pausa. Finora è stata una stagione da 9: c'è da continuare a lavorare come stiamo facendo e sicuramente continueremo a crescere. Per avere 10 avrei dovuto fare primo in tutte le gare, invece abbiamo fatto degli errori, abbiamo avuto un po' di sfortuna… direi che 9 è giusto.

Da qui a fine stagione si prospetta un altro duello Bagnaia-Martin: sarà un remake della sfida del 2023? Ecco l'opinione di Pecco:

Ci vorrebbero delle lotte corpo a corpo e non le abbiamo dall'anno scorso. Oggi ci sarebbe stata una bella lotta, ma alla fine è andata male… Sicuramente in questo momento siamo [Bagnaia e Martin, ndr] un gradino sopra gli altri per velocità e risultati, quindi arriveranno.

Infine, l'ultima battuta è sulla corsa verso la tribuna a fine gara per regalare le saponette a una giovanissima tifosa:

Venerdì mattina ho visto il cartellone di questa bimba che mi chiedeva se potessi dargli un gadget, ma il cappellino non avrebbe avuto senso… Mi son detto 'se faccio una bella gara domenica, vado e le regalo le saponette. Non pensavo fosse così lontano sinceramente, poi di corsa e con la tuta [ride], però la faccia che ha fatto dopo è stata meravigliosa. Son piccoli gesti che per un bimbo penso facciano la differenza.

Giorgia Guarnieri

