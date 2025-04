Lamborghini Super Trofeo | Paul Ricard: Dimitrov-Guerin e Geraci-Knopp al top

La stagione 2025 del Lamborghini Super Trofeo Europa si apre al Paul Ricard con 33 Huracán Super Trofeo EVO2, tanti nomi nuovi ed alcune conferme. A conquistare il primo successo è l’equipaggio Pro-Am del team CMR formato da Georgi Dimitrov e Stéphan Guerin, davanti a tutti in Gara 1. I due rookie Patrik Fraboni e Giacomo Pedrini (Target Racing), 16 anni entrambi, chiudono alle loro spalle e si impongono nella classe Pro, diventando il più giovane binomio a vincere una gara del campionato che vede protagoniste le vetture della Casa di Sant’Agata Bolognese. Nella seconda gara ad imporsi sono Enzo Geraci e Josef Knopp, che riportano in trionfo l’Oregon Team.

Paul Ricard: PRO

l via di Gara 1 è Dimitrov ad avere lo spunto migliore, portandosi al comando tallonato da Geraci, primo della classe Pro. Il francese mantiene la seconda posizione, con Benedetto Strignano che risale terzo. Dalla pole Guido Luchetti precipita viceversa sul fondo dopo una partenza complicata e successivamente si ritira a causa di un contatto. Dopo 13 giri va fuori anche Pablo Schumm. Safety car e tutto invariato alla ripartenza. Stesso discorso dopo i pit-stop, con Knopp che sale in macchina al posto di Geraci. A 15 minuti dalla fine un’altra neutralizzazione per l’uscita di Adalberto Baptista e Knopp ancora davanti alla ripartenza, prima di dovere lasciare strada a Silas Loven Rytter. Poi un’ulteriore safety car, per l’uscita di pista di Gustaw Wisniewski ed il pilota Am, Seweryn Mazur. Negli ultimi minuti nuovamente il verde, con Rytter sempre al comando, ma in seguito penalizzato di dieci secondi per un track limits in fase di sorpasso. Knopp viene passato invece da Strignano, che si porta secondo, ma a sua volta deve poi scontare una penalità che lo fa scivolare dietro. Ne beneficia lo stesso Rytter, terzo assoluto in coppia con il sudafricano Anthony Pretorius su una delle vetture del team Leipert Motorsport. Jerzy Spinkiewicz (Uniq Racing) completa il podio nella stessa classe.

Con la pista umida e la pioggia che si intensifica prima del via, in Gara 2 subito un colpo di scena, con Rytter che dopo essersi schierato con le slick lascia vacante il proprio posto in prima fila per prendere la via dei box e montare le gomme da bagnato. Tutto a vantaggio di Luchetti, che supera il compagno di squadra Giacomo Pedrini per portarsi in testa alla propria classe. Subito sfila Strignano, a sua volta tallonato da Knopp. Quest’ultimo risale terzo, mentre Pedrini e lo stesso Strignano scivolano quarto e quinto. Al terzo giro Adam Putera finisce contro il muro a Signes, rendendo necessario un full course yellow. A 32 minuti dal termine la ripartenza, con Luchetti sempre al comando. Sempre a Signes si gira Lola Lovinfosse, ma riesce a ripartire. Dopo le soste Geraci (che nel frattempo ha preso il posto di Knopp) rientra in pista secondo, impegnato a tener dietro la vettura di Strignano e quella di Spinkiewicz, che a 13 minuti dal termine si cambiano di posizione. Ma la risposta di Strignano non si fa attendere, con l’italiano della Rexal Villorba Corse che si riprende la terza piazza a sei minuti dallo scadere del tempo per mantenerla fino all’arrivo. Poi l’attenzione torna sui primi due. È di Geraci infatti l’ultimo acuto, con il sorpasso compiuto in extremis su Luchetti che gli consente di conquistare il successo.

Paul Ricard: PRO Am

Con Dimitrov autore del miglior tempo della Pro-Am nel primo turno di qualifica e in Gara 1 subito al comando, è Dimitri Enjalbert ad occupare il secondo posto che riesce a mantenere fino al momento delle soste. Dopo i cambi si riconferma davanti Guerin, che va così a conquistare il successo. Seconda piazza per Miloš Pavlović e Alessio Ruffini, protagonisti con la vettura della ASR. Anthony Nahra, che nelle soste è subentrato a Enjalbert sulla Lamborghini della BDR Competition, termina terzo.

In Gara 2 davanti a tutti c’è Pavlović, nella seconda sessione di qualifica di sabato autore del migliore responso assoluto. Ad occupare il secondo posto è Renaud Kuppens, ottavo assoluto. Il belga viene rallentato da una foratura e rientra ai box, approfittando per montare le gomme da asciutto. Dopo i pit-stop Ruffini (che è subentrato nel frattempo a Pavlović) scivola quarto, mentre al comando si porta definitivamente Dimitrov seguito da Enjalbert ed Hugo Bac.

Lamborghini Super Trofeo - Credits. Lamborghini

Paul Ricard: Am

Nella classe Am è Stéphane Lemeret a fare inizialmente il passo nella prima delle due gare del week-end, subito tallonato da Pietro Perolini e Adrian Lewandowski, tutti racchiusi in un solo secondo. Al primo giro Raffaele Giannoni finisce in testacoda dopo essere stato tamponato, ma riesce a ripartire. Termina viceversa subito la gara di Stéphane Tribaudini, il più veloce nella prima sessione di prove ufficiali, costretto a parcheggiare a bordo pista in seguito a un altro contatto. A subentrare al comando è Shota Abkhazava. Dietro di lui Lewandowski. Terzo risale invece Giannoni, autore di un’ottima rimonta dopo due anni e mezzo di stop. Quindi il contatto tra Seweryn Mazur e Gustaw Wisniewski, che determina l’ultima delle safety car. Al re-start davanti a tutti c’è ancora Abkhazava, ma proprio all’ultimo giro il pilota della ART-Line viene passato da Lewandowski, che regala così alla GT3 Poland il primo successo della stagione.

Al via di Gara 2 Abkhazava supera il poleman Lewandowski portandosi al comando nella propria classe e rimanendoci fino al momento dei pit-stop. Dopo le soste a balzare in testa è tuttavia il polacco, che a nove minuti dal termine viene nuovamente superato dal pilota della ART-Line. Ma nel frattempo dietro di loro si porta Tribaudini, che a cinque minuti dal termine compie un doppio sorpasso per guadagnare la leadership e mantenerla poi fino all’arrivo, con Lewandowski che alla fine la spunta su Abkhazava nella lotta per il secondo posto.

Paul Ricard: Lamborghini Cup

Doppia pole e leadership indiscussa in Gara 1 nella Lamborghini Cup di Karim Ojjeh. Alle sue spalle si porta il suo compagno di Claude-Yves Gosselin, che supera Gerhard Watzinger. Dopo i pit-stop Adalberto Baptista finisce contro le barriere rendendo necessaria una breve neutralizzazione. Le prime due posizioni rimangono praticamente congelate, mentre in extremis il terzo posto va a Donovan e Luciano Privitelio, completando la tripletta della Rexal Villorba Corse.

Solita storia in Gara 2, con Ojjeh che si conferma al comando fin dalle fasi iniziali, seguito nell’ordine da Donovan Privitelio e Gosselin. Tutto viene però rivoluzionato dopo i pit-stop, con Baptista che si porta in testa e va a prendersi un bel successo al suo debutto. Alle sue spalle risale Holger Harmsen, con Gerhard Watzinger terzo nonostante un testacoda.

Il Lamborghini Super Trofeo Europa fa adesso tappa a Monza, che dopo quattro anni ritorna ad ospitare il campionato monomarca riservato alle vetture della Casa di Sant’Agata Bolognese nel fine settimana del 30, 31 maggio e 1 giugno.