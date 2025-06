Trident Motorsport sbarca in Formula 4: dal 2026 al via nel Campionato Italiano

Una nuova pagina si apre per Trident Motorsport, la storica scuderia italiana fondata da Maurizio Salvadori. Dopo anni di presenza e successi nei principali campionati propedeutici come FIA Formula 2, FIA Formula 3 e Formula Regional European by Alpine, il team milanese ha annunciato ufficialmente il proprio ingresso nel Campionato Italiano di Formula 4 a partire dalla stagione 2026.

L'ingresso nella F4 italiana, considerata tra le più competitive e prestigiose a livello internazionale, rappresenta un passo strategico nella visione a lungo termine del team milanese, che punta a consolidare il proprio ruolo di riferimento nella crescita dei giovani piloti nel panorama delle monoposto.

Un progetto strutturato per il lungo termine

La decisione di sbarcare nella Formula 4 nasce da una chiara strategia di sviluppo, confermata anche dall’intenso lavoro in corso presso la sede del team, situata a Ossona, alle porte di Milano. Qui, Trident sta attualmente portando avanti un importante ampliamento della propria struttura tecnica, con l’obiettivo di accogliere al meglio il nuovo reparto sportivo dedicato alla F4.

In parallelo, la squadra ha avviato il reclutamento di personale tecnico specializzato nella categoria, che potrà operare in sinergia con l’esperienza già maturata nei livelli superiori del motorsport. I primi test con le monoposto Tatuus F4 T-021 sono previsti per il mese di settembre, con una rosa di giovani piloti in fase di valutazione per il 2026.

Salvadori: “Completiamo il nostro progetto formativo”

“Entrare in Formula 4 a partire dalla stagione 2026 è stata una scelta strategica e naturale per il nostro team – ha dichiarato Maurizio Salvadori, Team Principal di Trident Motorsport –. Questo passaggio ci consente di completare la nostra presenza in tutte le principali categorie propedeutiche, e potenzialmente accompagnare un pilota dai primi chilometri in monoposto fino alle soglie della Formula 1, passando per Formula Regional, FIA F3 e FIA F2”.

“Il Campionato Italiano di Formula 4 – ha proseguito Salvadori – si è affermato come riferimento a livello internazionale, grazie all’ottimo lavoro congiunto di ACI Sport e WSK Promotion. Siamo entusiasti di metterci alla prova in un contesto così competitivo e impazienti di iniziare questa nuova avventura”.

Un ulteriore tassello nel motorsport giovanile

Con questa nuova iniziativa, Trident Motorsport rafforza il proprio ruolo nel motorsport giovanile europeo, offrendo un percorso formativo completo per i talenti in ascesa. La partecipazione alla Formula 4 italiana permetterà al team di monitorare da vicino l’evoluzione dei piloti fin dai primi passi nel mondo delle monoposto, garantendo continuità tecnica e sportiva lungo tutta la scala delle competizioni.

Marco Privitera