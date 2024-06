TT 2024 | Day 5: Dunlop fa doppietta ma è Davey Todd a vincere il Senior

Una giornata piena di emozioni l'ultima del TT 2024. Sul Mountain Course si sono corse ben tre gare: Supersport, Supertwin e il prestigioso Senior TT. Michael Dunlop ha centrato entrambe le prime due gare, sembrando destinato ad una storica tripletta. Nel Senior, un problema tecnico ha costretto al ritiro MD, mentre Peter Hickman è caduto. Questo ha portato alla vittoria di Davey Todd, al secondo successo dopo quello in Superstock.

Supersport | Michael Dunlop suona la 28ª

Percorso netto per Michael Dunlop al TT 2024 per quanto riguarda la classe Supersport. Il fenomeno delle corse su strada ha centrato il 28° successo di carriera, continuando così a fare la storia dopo aver superato i 26 successi dello zio Joey Dunlop. In sella alla sua Yamaha R6, MD non ha dato tregua ai propri avversari nella gara corsa su solo due giri dell'Isola di Man. Il programma, a causa del ripetuto maltempo di questi giorni, è condensato nella giornata di oggi: Supersport, Supertwin e poi il Senior TT. Dunlop non ha avuto alcun problema a conquistare la vittoria, dato che non è mai stata veramente in dubbio. Ancora una volta il #6 ha sfiorato le 130 miglia orarie, portando a termine il 2° ed ultimo giro con una media di 129.071 mph.

Dietro al fenomeno nordirlandese c'è un impressionante Dean Harrison a bordo della Honda CBR600RR. Harrison aveva già concluso al 3° posto in Gara 1 di questa categoria. Il pilota Honda Racing UK si è scambiato sul podio con Davey Todd, terzo classificato oggi dopo il 2° posto di Gara 1 in sella alla Ducati Panigale V2. È solo quinto Peter Hickman, il quale ha da sempre preferito le gare con la 1000cc. Il #10 ha chiuso 5° a 11" dal podio, non prendendosi nemmeno il primato tra le Triumph: il pilota BSB, infatti, è arrivato dietro al pari-marca Jamie Coward. Hickman ha portato a termine il 50° TT della carriera, un traguardo molto importante per le corse su strada.

Supertwin | Michael Dunlop vince con bandiera rossa

Non è ancora stato specificato il motivo da parte degli organizzatori, ma la gara di Supertwin è stata interrotta a causa di una bandiera rossa. Poco importa a Michael Dunlop, il quale si ripete a poche ore dal successo in Supersport firmando il 29° successo sul Mountain Course dell'Isola di Man. In sella alla Paton, Dunlop era tranquillamente in testa alla gara e stava prendendo un vantaggio sempre maggiore nei confronti di Peter Hickman, ancora 2° in sella alla sua Yamaha R7.

L'Italia sorride due volte per quanto riguarda i costruttori: oltre a Paton, c'è anche una Aprilia RS 660 sul podio di Gara 2 Supertwin. La casa di Noale festeggia nuovamente nella categoria dopo il podio di due anni fa sempre nella stessa categoria. Questa volta è Mike Browne a salire sul podio, riuscendo a superare in extremis Dominic Herbertson, il quale aveva conquistato il primo podio al Tourist Trophy proprio nella prima manche di questa categoria. Paul Jordan chiude la top 5 davanti a Davey Todd.

Senior TT | Ritiro per Dunlop e Hickman, Davey Todd vince

I colpi di scena nella gara più importante del TT 2024 non sono di certo mancati, soprattutto nel primo passaggio. Michael Dunlop si è visto costretto al ritiro nell'arco del primo passaggio, mentre Peter Hickman è stato protagonista di una caduta. Quindi, i due grandissimi favoriti per la vittoria dell'ambito Senior TT sono usciti di scena nell'arco della prima mezz'ora di gara. Questo ha lasciato strada libera al pilota più promettente nell'ambito delle road races: Davey Todd non se l'è fatto ripetere due volte ed è diventato il nuovo vincitore del Senior TT. Una settimana da sogno per il pilota BMW, che solo due giorni fa ha ottenuto il primo successo di carriera sul Mountain Course nella classe Superstock. Todd ha fatto doppietta al TT 2024, aggiudicandosi anche la gara più importante.

In seconda posizione chiude Joshua Brookes, decisamente distante dalla vetta della classifica ma comunque è un podio fondamentale per l'australiano di FHO Racing. A chiudere il podio è Dean Harrison, anch'egli molto distante dalla vetta. Il pilota Honda Racing UK ha chiuso ad oltre un minuto da Todd, ma ha terminato la prova più prestigiosa sull'Isola di Man con un bel podio.

Valentino Aggio

