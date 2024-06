Si è chiuso anche il quarto giorno di gare al TT sull’Isola di Man, che ha visto nella gara 1 di SuperStock trionfare Davey Todd in sella alla sua BMW in quella che è risultata essere la sua prima vittoria nella corsa su strada più importante del pianeta. Secondo posto per il favorito della vigilia Peter Hickman, terzo Michael Dunlop, vincitore ieri della SuperTwin.

Davey Todd corona il sogno: è vincitore al Tourist Trophy!

Con la tabella di marcia slittata in avanti in mattinata a causa di una bandiera rossa nel corso del primo giro di Gara 1 dei Sidecar, il primo round di SuperStock - originariamente previsto per mercoledì ma annullata a causa pioggia - ha avuto inizio con condizioni di pista quasi ottimali, tolti alcuni punti ancora umidi dalla notte precedente.

A prendere subito la leadership è stato proprio Davey Todd, che fin dal primo giro ha scavato un distacco abbastanza consistente rispetto al resto del gruppo. Partito ottavo dalla griglia, il pilota Milwaukee BMW ha fatto segnare un primo giro in 16'58"489 e ha raggiunto una media oraria di 133.362mph, riuscendo a parare tutti i tentativi di attacco da parte del secondo classificato al traguardo Peter Hickman.

L'intensa bagarre tra i due è iniziata fin dai primi momenti della corsa, quando Hickman, superato Dunlop in pista, è riuscito a ricucire lo strappo con il pilota davanti, portandolo sotto la soglia del secondo. Lo scontro è rimasto acceso anche dopo i pitstop e fino all'ultimo dei tre giri previsti, quando i due piloti della casa BMW si sono ritrovati a circa due secondi di distacco l'uno dall'altro, portando a termine davanti al pubblico dell'isola una gara davvero intensa e combattuta.

Todd è riuscito nell'impresa di ottenere il suo primo successo sull'Isola di Man e di farlo arrivando davanti al vincitore di Gara 1 di Superbike Hickman, nonché detentore del miglior tempo sul giro mai registrato sul Mountain Course durante la gara 2 di SuperStock TT del 2023, con una velocità di 136.358 mph.

Credits: @TTracesofficial on X

Secondo posto per Hickman, solo terzo Dunlop

Peter Hickman è arrivato come il favorito in griglia di partenza, scattando dalla decima casella e riuscendo ad avere un buono spunto nelle prime curve del tracciato situato in mezzo al Mare d'Irlanda. Nonostante tutti gli sforzi non è però riuscito a portare a termine quello che sembrava sulla carta un compito già svolto, venendo infatti ostacolato dall'incredibile performance del vincitore Todd e piazzandosi in seconda posizione, a +2"207 di distacco.

A chiudere il podio in terza posizione c'è Michael Dunlop, vincitore ieri della gara 1 di SuperTwin e appena incoronato “King of the Mountain”, che scattava oggi dalla sesta casella in sella alla sua Honda, ma che dopo essere stato vittima di un sorpasso da parte di Hickman, ha dovuto lottare con Dean Harrison per la terza posizione, riuscendo alla fine a conquistarla e relegando il pilota inglese alla quarta piazza.

Valentina Bossi

Leggi anche: TT 2024 | Day 3: Dunlop conquista la Supertwin e diventa il più vincente di sempre