IGTC | 24h Nürburgring: BMW torna a vincere con ROWE Racing

Augusto Farfus/Kelvin van der Linde/Raffaele Marciello/Jesse Krohn regalano a BMW Motorsport ed a ROWE Racing il successo nella 53ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. La M4 GT3 EVO #98 trionfa nell'Inferno Verde dopo una lunga lotta contro la Porsche #911 Manthey EMA di Kelvin Estre/Ayhancan Güven/Thomas Preining.

Penalità decisiva per il Grello

Il contatto tra la Porsche #911 Manthey EMA e l'Aston Martin Vantage AMR GT4 #179 Dörr Motorsport tra ‘Kallenhard’ e ‘Wehrseifen’ ha deciso come da copione il secondo round dell'Intercontinental GT Challenge.

Kevin Estre ed i propri compagni di box sono stati infatti sanzionati con una penalità di 1 minuto e 40 secondi per aver spinto contro le barriere e successivamente eliminato l'Aston GT4 nel tentativo di difendersi dal ritorno della BMW M4 GT3 EVO #98 di Raffaele Marciello.

L'elvetico si è ritrovato in lotta con Ayhancan Güven dopo la 15ma sosta della giornata, l'ex vincitore della 24h di Spa non ha impensierito il turco ed ha aspettato il ritorno dai box della Porsche #911.

Credits: Gruppe C Photography

24h Nürburgring: la penalità cambia le carte in tavola

Porsche ha deciso di ignorare la sanzione, Manthey ha presentato ricorso al provvedimento della direzione gara. Così facendo la lotta tra i due costruttori è continuata fino alla bandiera a scacchi, ROWE Racing BMW #98 ha sfidato Manthey EMA Porsche #911 fino alla fine.

Kevin Estre #911 ha iniziato a difendersi dal ritorno di Kelvin van der Linde #98 nonostante la consapevolezza di dover aggiungere 100 secondi al proprio tempo finale. La Porsche è rimasta davanti alla BMW nell'ultima ora, Manthey ha sfruttato alla perfezione la chance di effettuare l'ultimo pit un giro dopo alla concorrenza.

Kelvin Estre/Ayhancan Güven/Thomas Preining hanno quindi tagliato per primi la linea del traguardo, ma con la sanzione di 100 secondi si sono automaticamente inchinati alla BMW #98 di ROWE Racing.

Prima vittoria alla 24h del Ring per Krohn e per Raffaele Marciello. Discorso differente per Farfus e van der Linde, rispettivamente a segno per la seconda e per la terza volta. BMW si conferma per la 21ma volta nella propria storia dopo una bellissima rimonta da metà schieramento.

La Porsche #54 Dinamic GT di Bastian Buus/Matteo Cairoli/Loek Hartog/Joel Sturm ottiene il podio nel finale approfittando della rottura del cambio della Lamborghini #27 e di un pit stop lento dell'Huracan GT3 EVO2 #28.

La Ford Mustang #65 di Salman Owega/David Schumacher/Dennis Fetzer completa in quarta piazza precedendo ABT Lamborghini #28, PROsport Racing GmbH Aston Martin #37, Eastalent Racing Audi #84, Konrad Motorsport Lamborghini #7, Hankook Competition Porsche #55 e Renazzo Motorsport Lamborghini #786

Appuntamento al prossimo maggio per la 24h del Ring, mentre dovremo attendere solo pochi giorni per il terzo atto dell'Intercontinental GT Challenge con la CrowdStrike 24h Spa.

Luca Pellegrini