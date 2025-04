TCR Eastern Europe | Giacomo Ghermandi e MM Motorsport ancora insieme per un binomio tutto tricolore

Continuare a porsi nuovi obiettivi, per poter trasformare un grande sogno in realtà. La sfida di Giacomo Ghermandi nel TCR Eastern Europe prosegue anche nel 2025, grazie al rinnovo della partnership con MM Motorsport che vedrà il veloce pilota bolognese nuovamente impegnato nella serie al volante della Honda Civic Type R della scuderia capitanata da Emanuele Alborghetti e Giovanna Aiello. Un sodalizio capace di cogliere risultati in crescendo nella passata stagione, ma ora con tutte le carte in regola per il definitivo salto di qualità che possa consentire a Ghermandi di inserirsi stabilmente tra i big del campionato.

Ghermandi e MM Motorsport pronti per puntare in alto

Per il grintoso driver emiliano si tratterà della terza annata consecutiva nel campionato est europeo, quest’ultimo caratterizzato da un livello sempre crescente in termini di competitività e visibilità: dopo aver chiuso la precedente annata con un weekend superlativo sul circuito del Salzburging (impreziosito dal secondo posto conquistato in gara-1 e da un successo sfumato soltanto all’ultimo giro nella seconda manche per una foratura), ‘Jack’ si presenta ora al via della nuova stagione forte di quell’esperienza necessaria per poter recitare da subito un ruolo da grande protagonista.

Il pilota bolognese ha infatti dimostrato a più riprese il proprio valore, trovando rapidamente un ottimo feeling sia con la vettura giapponese che con lo staff del team MM Motorsport: elementi che hanno giocato un ruolo decisivo nella scelta di proseguire un percorso comune, che vedrà la compagine tricolore cimentarsi nel campionato che scatterà il prossimo 12-13 Aprile sul circuito austriaco del Red Bull Ring per la prima delle sei tappe in calendario.

Sei tappe in calendario per il TCR Eastern Europe

Dopo l’esordio stagionale tra le colline della Stiria, Ghermandi affronterà una nuova tappa in terra austriaca ma sul tracciato del Salzburgring, per l’appuntamento in programma nel fine settimana a cavallo tra i mesi di Maggio e Giugno. A seguire vi sarà il round sicuramente più atteso da team e pilota, che giocheranno in casa nella tappa prevista nel Tempio della Velocità di Monza il 5-6 Luglio, in concomitanza con il TCR Europe. La stagione quindi proseguirà in Repubblica Ceca sul circuito di Most il 26-27 Luglio, per poi affrontare i due round conclusivi allo Slovakia Ring (23-24 Agosto) e Brno (6-7 Settembre), in quest’ultimo caso nuovamente al fianco del TCR Europe.

La Honda Civic Type R di Giacomo Ghermandi

Giacomo Ghermandi: “Dopo una prima stagione molto incoraggiante e chiusa decisamente in crescendo, ci è sembrato naturale proseguire questo percorso insieme: sono pertanto molto felice di poter essere un pilota MM Motorsport anche nella stagione 2025, in un contesto come il TCR Eastern Europe che conosciamo bene e dove puntiamo ad inserirci stabilmente nelle prime posizioni. Abbiamo capito di avere le potenzialità giuste per poter puntare in alto, pertanto cercheremo di farci trovare pronti sin da subito per essere protagonisti e rappresentare con orgoglio l’Italia in questo campionato. Tra l’altro, siamo lieti di accogliere numerosi nuovi partner che hanno scelto di unirsi a noi in questa avventura, grazie ai risultati conquistati lo scorso anno e all’ampia visibilità che abbiamo ottenuto in particolare sui Social. Ma attenzione: il TCR Eastern Europe non sarà il nostro unico impegno nella prossima stagione, poiché abbiamo in serbo delle interessanti sorprese che sveleremo presto! Contiamo dunque su tutti i nostri tifosi per darci la spinta giusta per puntare in alto, soprattutto in occasione della tappa di Monza che rappresenterà la nostra gara di casa”