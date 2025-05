Italian F4 | Vallelunga: Nakamura-Berta fa il vuoto, ma Wheldon e Gomez non mollano

Il secondo appuntamento dell’Italian F4 Championship sul circuito di Vallelunga ha confermato e, per certi versi, ampliato i valori in campo già emersi a Misano. Il protagonista assoluto è stato ancora una volta Kean Nakamura-Berta, ma solo Sebastian Wheldon è riuscito a mettere la sua superiorità in discussione, vincendo Gara 3 e chiudendo il weekend con un bilancio solido e incoraggiante.

Prema Racing: Nakamura-Berta domina, Stolcermanis e Hanna in crescita

La squadra italiana torna a casa da Vallelunga con un bottino ricchissimo. Oltre alle due vittorie di Nakamura-Berta, capace di imporsi con autorevolezza sia in Gara 1 che in Gara 2, e di Wheldon in Gara 3, il team ha portato costantemente almeno un’altra vettura nella top five.

Il pilota anglo-giapponese ha mostrato una lucidità fuori dal comune nella gestione della gara, unita a un passo gara imprendibile. Dopo le tre vittorie di Misano, il bilancio parla chiaro: cinque successi su sei manche disputate.

Il pilota americano Sebastian Wheldon (figlio d’arte, con la guida della Tatuus #8) è stato l’unico in grado di tenere il passo di Nakamura-Berta. In Gara 2 ha duellato con coraggio fino all’ultimo giro, venendo relegato al secondo posto solo da una difesa dura ma lecita del rivale. Il suo successo in Gara 3, è stato ottenuto con autorità e ritmo costante, contro un buon Alex Powell.

Crediti foto: media Aci Sport

Tomass Stolcermanis, invece, ha raccolto un secondo posto in Gara 1 e un quarto in Gara 2. Il lettone ha confermato sì un buon passo gara, dimostrandosi veloce, ma anche incostante nei momenti decisivi. Ha però tutte le carte in regola per inserirsi con più continuità nella lotta al vertice.

Salim Hanna, invece, si è distinto come miglior rookie in Gara 1 e ha centrato punti preziosi in classifica generale grazie al posizionamento in tutte le gare disputate. Il colombiano è sempre più convincente nel suo approccio, preciso e regolare, dimostrando una maturità in crescita gara dopo gara.

US Racing: Gomez concreto, Rehm regolare. team da podio

Ottimo il bilancio anche per US Racing, che ha in Gabriel Gomez il suo alfiere più brillante. Il brasiliano ha conquistato due podi (terzo in Gara 1 e secondo in Gara 2), dimostrandosi aggressivo e opportunista nei momenti chiave – come il sorpasso su Stolcermanis all’ultimo giro di Gara 2. La sua costanza di rendimento lo rende una presenza fissa nella lotta per le posizioni che contano.

Crediti foto: media Aci Sport

Maxim Rehm, dal canto suo, ha chiuso quarto in Gara 1 e, pur partendo dalla pit lane in Gara 3, ha dato segnali di concretezza. Il suo weekend è stato penalizzato da episodi sfortunati, ma la velocità c’è.

Alex Powell, un weekend interlocutorio

Il secondo round della stagione a Vallelunga ha rappresentato per Alex Powell un banco di prova complesso, in cui il pilota giamaicano ha alternato buoni spunti a fasi meno efficaci, evidenziando un potenziale ancora in fase di consolidamento.

Dopo un fine settimana positivo a Misano, Powell è arrivato al Piero Taruffi con l'obiettivo di confermarsi tra i protagonisti. In qualifica ha mostrato un buon livello prestazionale, dimostrando di saper estrarre performance dalla vettura sul giro secco. Tuttavia, nelle due gare il rendimento non ha seguito lo stesso trend. La gestione del passo gara, unita a difficoltà nei duelli ravvicinati e a un approccio ancora perfezionabile nella lettura delle situazioni di gara, ha limitato le sue possibilità di scalare il gruppo.

Il bilancio complessivo resta interlocutorio, ma con elementi tecnici su cui costruire. Per Powell ed il team R-ace GP, Vallelunga si chiude con la consapevolezza di avere gli strumenti per emergere, a patto di affinare gestione, maturità tattica e consistenza.

Gli altri: Olivieri in evidenza, Cosma-Cristofor ancora incostante

Tra i piloti italiani, Emanuele Olivieri ha ottenuto un solido quinto posto in Gara 2 e un podio sfiorato in Gara 3, perso per una penalità post gara. Il ritmo mostrato durante il weekend è stato competitivo e, al netto di alcuni episodi sfortunati, il bilancio è positivo.

David Cosma-Cristofor ha avuto un fine settimana più difficile: partito dalla pole in Gara 2, ha perso posizioni nelle prime curve e ha faticato a difendersi. Il rumeno di GRS Team mostra buone qualità sul giro secco, ma fatica ancora nella gestione gara.

Per quanto riguarda gli altri trofei assegnati nel corso del weekend, il miglior rookie è stato Salim Hanna, confermatosi il più solido, con buone partenze, pochi errori e punti in ogni gara. Emily Cotty ha invece vinto il trofeo femminile battendo Westcott, evidenziando progressi soprattutto in fase di gara.

I risultati delle gare di Italian F4 Championship a Vallelunga

I risultati di Gara 1

I risultati di Gara 2

I risultati di Gara 3

I risultati di Gara 4

Conclusioni: una F4 ad altissimo livello, ma con un leader da battere

Le prestazioni viste a Vallelunga indicano che la stagione di Italian F4 potrebbe regalare battaglie sempre più serrate, specie su piste dove il gap tecnico tra vetture si riduce. Ma resta un interrogativo al centro di tutto: chi riuscirà davvero a fermare Kean Nakamura-Berta? Appuntamento in pista tra circa un mese, dal 20 al 22 giugno, all'Autodromo Nazionale di Monza. Il terzo round della stagione potrebbe darci delle risposte.

Anna Botton