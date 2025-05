F4 Italia | Misano: weekend nel segno di Kean Nakamura Berta

Nel corso del weekend è partito sul circuito di Misano il campionato italiano di F4, uno tra i più prestigiosi del mondo del motorsport. Ben 41 piloti sono iscritti a questo campionato, ma solo uno riuscirà a conquistare il titolo. Chi si è fatto notare maggiormente è stato il pilota Prema Kean Nakamura Berta, che ha conquistato tre delle quattro gare previste. Il pilota giapponese ha tutte le carte in regola per vincere il campionato. Ma anche altri piloti hanno preso la scena come il figlio d'arte Sebastian Wheldon (Prema Racing), Maxilimian Popov (VAR), l'italiano Emanuele Olivieri (Prema Racing) e il rookie Alexander Bondarev.

La prima gara vinta da Sebastian Wheldon

Visto le caratteristiche della pista, i 36 piloti della categoria sono stati divisi in gruppi, per favorire una migliore riuscita della gara e maggiore sicurezza. La prima gara del campionato ha compreso i piloti del gruppo B e C.

La corsa è cominciata subito con un colpo di scena. Gli steward hanno infatti penalizzato diversi piloti dopo delle evidenti false partenze all’inizio della corsa. La gara è stata vinta dal pilota americano Sebastian Wheldon, figlio d’arte del compianto Dan Wheldon. Il pilota del team Prema ha effettuato una brillante partenza e ha superato a metà gara il pilota US Racing Maxim Rehm, continuando a guidare la gara fino alla fine. Secondo posto per Salim Hanna, compagno di squadra di Wheldon. Terza posizione per il pilota brasiliano Gabriel Gomez (US Racing) che ha ereditato il podio dal suo compagno di squadra Luca Sammalisto, penalizzato per falsa partenza.

Da segnalare il pilota dell’Academy Williams Alexander Bondarev, che dopo una bella partenza ha compiuto un sorpasso azzardato, che gli è costato la predita dell’ala anteriore e la possibilità di fare una buona gara.

Sebastian Wheldon vince la prima del campionato italiano di F4

Kean Nakamura Berta si candida al titolo vincendo gara 2

La seconda gara sul circuito di Misano ha visto i protagonisti i piloti del gruppo A e del gruppo B. La corsa è iniziata con un giro di formazione in più, dopo lo stop in pista di Arthur Lorimier (Viola Formula Racing). Dopo la partenza della gara prima Safety Car del 2025, a seguito di un incidente a metà gruppo. A vincere gara 2 è stato il pilota Prema Racing Kean Nakamura-Berta, che ha condotto la gara dall’inizio alla fine. Secondo posto per il compagno di squadra Thomas Stolcermanis. Il pilota austriaco ha superato nei giri finali, il pilota rumeno Maximilian Popov (Van Amersfoort Racing), arrivato sul terzo gradino del podio. Ottima prestazione anche per il pilota italiano Emanuele Olivieri, che ha concluso in quarta posizione (R-ace GP).

Alex Powell, pilota dell’Academy Mercedes e uno dei potenziali contendenti al titolo finale, ha avuto una gara disastrosa. Partito dalla top ten, a 10 minuti dal termine ha commesso un errore che gli è costato tante posizioni e la possibilità di fare punti. E il pilota finladese Luca Sammaristo, che bene aveva fatto in gara 1, è stato costretto al ritiro per un problema tecnico.

Kean Nakamura Berta conquista gara 2 sul circuito di Misano

Gara 3 ancora nel segno di Nakamura Berta

La terza gara del round di Misano ha visto protagonisti i pilori del gruppo A e del gruppo C. A vincere è stato il pilota Prema Kean Nakamura-Berta, già trionfatore di gara due nella giornata di sabato. Una corsa controllata dal pilota dall’inizio alla fine. Secondo posto per il pilota statunitense Sebastian Wheldon (Prema Racing), anche lui vincitore di gara 1 del weekend. Terzo posto per il pilota italiano Emanuele Olivieri (Prema Racing). Il vincitore della F4 UAE, conquista il primo podio nella categoria italiana, superando nei giri finali Maximilian Popov (VAR).

Una gara che si è svolta regolarmente, con un’interruzione solo nel primo giro. Interessante battaglia anche per le posizioni in top ten tra il rookie Alexander Bondarev (Prema Racing) e Kabir Anurag (US Racing), con il pilota singaporiano che ha avuto la meglio sul pilota ucraino.

Credits: Italian F4 Championship

Anche la finale parla giapponese

Kean Nakamura Berta conquista anche gara 4 sul circuito di Misano Adriatico. In una gara in cui hanno partecipato i migliori 36 piloti delle prime tre gare, il pilota Prema ha dominato la gara senza discussione. Secondo posto per il pilota VAR Maximilian Popov, che bene aveva fatto anche nelle precedenti gare. Terza piazza per il pilota Prema Salim Hanna, al secondo podio del weekend.

Un'ultima gara del weekend senza interruzioni e incidenti, in cui il pilota italiano Emanuele Olivieri ha disputato ancora un'ottima gara, concludendo ai piedi del podio. In top ten anche il vincitore di gara 2 Sebastian Wheldon, e piloti come Alexander Bondarev e Kabir Anurag, che hanno disputato un primo weekend di campionato positivo.

Credits: Italian F4 Championship

Nakamuta Berta si candida al titolo

Kean Nakamura Berta comanda la classifica generale al termine del primo weekend di gara del campionato di Formula 4. Le sue prestazioni in gara lo mettono tra i principali contendenti al titolo. Bene anche Sebastian Wheldon al secondo posto della classifica generale. Terzo in classifica Salim Hanna, con il team Prema che domina la classifica con tre piloti nelle prime tre posizioni.

Federica Passoni