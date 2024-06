La MotoGP ha ufficialmente inizio nel weekend del Gran Premio d'Olanda, con il primo turno di prove libere sul circuito di Assen, dove è Francesco Bagnaia a portarsi a casa la prima posizione. A seguire Marc Márquez al secondo posto ed un sorprendente Raúl Fernández a chiudere la top 3.

Inizio incoraggiante per Bagnaia e Márquez, faticano le altre Ducati

Nella prima sessione dopo lo stop primaverile, la lotta per la supremazia Ducati tra Marc Márquez e Francesco Bagnaia riprende da dove si era interrotta, con i due futuri compagni di squadra che hanno fatto segnare degli ottimi tempi nel corso di tutta la sessione, dimostrando un passo al momento inarrivabile. A prevalere è però il due volte iridato, che a seguito della cancellazione del primo tempo di Fabio di Giannantonio, ha concluso il turno in cima alla classifica, con un crono di 1:32.401. Subito dopo lui Marc Márquez, che nonostante diversi errori e shortcut è riuscito a piazzarsi in seconda posizione, con un tempo finale di 1:32.466, a soli +0.065 da Bagnaia.

Inizio claudicante invece per Enea Bastianini, che dopo una prima parte di sessione promettente si è ritrovato a faticare maggiormente rispetto al compagno, chiudendo il turno solo in 12ª posizione con un tempo di 1:33.029, alle spalle di Marco Bezzecchi all'11esimo posto e Jorge Martín, leader del mondiale, al decimo.

KTM indietro rispetto alle aspettative, buona Aprilia

Il primo turno del weekend ha sancito una rottura delle aspettative rispetto alla performance prevista da KTM, sulla scorta degli ottimi risultati i weekend passati: per trovare in classifica la prima moto della casa austriaca bisogna scendere fino alla nona posizione, con Brad Binder che ha chiuso con un tempo di 1:32.863. Dopo di lui Pedro Acosta, che con i colori GASGAS e reduce da un podio nella Sprint al Mugello, ha chiuso in 14ª posizione, grazie a un tempo di 1:33.283. Al fondo della classifica si trovano invece Jack Miller, in 17esima posizione, e Augusto Fernández in 20esima.

Nella situazione opposta si trova invece Aprilia, che chiude la sessione con un terzo posto di Raúl Fernández su Trackhouse, dimostratosi particolarmente veloce su questa pista con un tempo di 1:32.466. Stesso discorso per Maverick Viñales (1:32.678) e Aleix Espargaró (1:32.688), che chiudono la sessione rispettivamente in quinta e sesta posizione, nonostante un piccolo problema in partenza per il numero #41, che dopo una segnalazione di problema al motore è stato costretto a rientrare ai box e usare la moto di scorta.

Ottimo l'avvio anche di Fabio Quartararo, che chiude con un tempo di 1:32.594 e una quarta posizione, reduce dai test privati svolti al Mugello per testare delle novità riguardanti il motore della sua Yamaha. Faticano invece le altre giapponesi, con Álex Rins rilegato in 16esima posizione, Takaaki Nakagami su Honda LCR al 18esimo posto, Luca Marini al 19esimo e Johann Zarco e Joan Mir rispettivamente in 21esima e 22esima posizione all'esposizione della bandiera a scacchi.

Credits: MotoGP.com

Valentina Bossi