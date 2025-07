CIV | Misano 2, Gara 1: giornata folle, Ruda vince con caduta

Una giornata folle ha contraddistinto il sabato del Campionato Italiano Velocità. Le categorie di contorno hanno affrontato delle condizioni estreme. In Moto3 e PreMoto3 si parla spagnolo con Marcos Ruda e Alessandro Aguilar Carballo, mentre la Sportbike ha visto il successo di Mattia Sorrenti.

Moto3 | Ruda vince con caduta

Un CIV Moto3 completamente dominato dallo spagnolo Marcos Ruda in questa tappa. Il leader di classifica ha sfruttato le sue doti sul bagnato a proprio vantaggio per prendere un vantaggio irrecuperabile dagli inseguitori. Nonostante l'errore alla “Misano 2” che gli è costato una caduta, il #69 è stato in grado di riprendere in mano la propria moto per concludere con un vantaggio rassicurante nei confronti di Elia Bartolini, secondo classificato. Primo podio di carriera per Jacopo Villani, bravo a sfruttare le condizioni difficili per prendersi un 3° posto in solitaria ma altrettanto sudato. Caduto, sempre alla “Misano 2” come Ruda, il poleman Pablo Olivares.

CIV | Misano 2: i risultati di Gara 1

PreMoto3 | Aguilar batte il leader Pritelli

Seconda vittoria stagionale per Alessandro Aguilar Carballo nel CIV PreMoto3. Dopo il successo al Mugello, il pilota peruviano ha preso la testa della corsa nella seconda metà della contesa, superando il leader di classifica Lorenzo Pritelli. Il pilota Bucci Moto è bravo a concludere in seconda posizione in una corsa fondamentale per la sua stagione, vista la situazione in classifica. Il podio è chiuso dal poleman Martin Alberto Galiuto, che è tornato nel team AltoGo dopo la separazione con Angeluss subito dopo il weekend di Vallelunga il mese scorso. I tre sono arrivati appaiati, mentre Luana Giuliani ha concluso al 4° posto su un Lorenzo Fino finalmente vicino agli standard che tutti si aspettavano dopo i successi tra le ruote piccole.

CIV | Misano 2: i risultati di Gara 1

Sportbike | Sorrenti vince con bandiera rossa

La gara corsa nelle condizioni peggiori è quella del CIV Sportbike. Partita con l'asciutto, presto la pioggia è diventata grande protagonista sul tracciato di Misano. Uno scroscio improvviso ha decretato la caduta dei due spagnoli Antonio Torres e David Salvador. I due compagni di squadra di SM Real Racing Team hanno preso la testa nelle prime fasi della corsa, imponendo un ritmo insostenibile per chiunque. La pioggia non è stata clemente per i due leader della corsa, che sono caduti alla “Rio” pochi secondi prima dell'esposizione della bandiera rossa.

Ad ereditare la vittoria è quindi Mattia Sorrenti, capace di convertire la pole position in vittoria così come ha fatto nel primo round stagionale. Il pilota Aprilia ha avuto la meglio su Gabriele Mastroluca e Bruno Ieraci, ma la classifica ufficiale deve ancora uscire. Questo perché Ieraci ha fatto ricorso alla Direzione Gara: secondo quanto raccontato dal pilota, Mastroluca ha tagliato la prima variante senza poi perdere il tempo necessario.

Da Misano - Valentino Aggio