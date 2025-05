FIA F3 | Barcellona, Sprint Race: Domingues guida la doppietta VAR, Camara Out

Nel weekend che chiude il primo triple-header stagionale della FIA F3, la Sprint Race spagnola ha scardinato ogni pronostico. La quinta gara veloce del campionato 2025 ha regalato la vittoria a Ivan Domingues, al suo primo successo in carriera nella categoria, con Santiago Ramos subito dietro per una clamorosa doppietta del team Van Amersfoort. Sul podio anche Nikola Tsolov, in una rimonta che gli vale anche il secondo posto in classifica generale.

Caos e sorprese

Doveva essere una sfida tra i protagonisti del campionato, ma la Sprint Race spagnola ha stravolto ogni pronostico fin dai primissimi metri. L’incidente che ha coinvolto i tre piloti partiti davanti ,Roman Bilinski, Martinius Stenshorne e Tim Tramnitz, ha eliminato immediatamente dalla corsa alcuni dei principali contendenti. Stenshorne, scattato meglio, ha preso il comando su Bilinski, mentre Tramnitz ha tentato un attacco all’esterno. I tre si sono ritrovati affiancati e, nel contatto, hanno avuto la peggio tutti: Stenshorne si è girato, Tramnitz è finito contro di lui, e Bilinski, innocente spettatore, è stato coinvolto e costretto al ritiro.

Una partenza disastrosa, in cui si è inserito anche Rafael Câmara, leader del campionato, costretto al ritiro dopo aver danneggiato la sospensione in seguito al tamponamento su Tuukka Taponen, non partito regolarmente.

Con cinque piloti fuori dopo nemmeno un giro e la Safety Car in pista, la gara ha cambiato volto. Ivan Domingues, partito settimo, si è ritrovato in testa e ha gestito con maturità e ritmo una corsa che lo ha visto resistere agli attacchi di Noah Stromsted, prima del colpo di scena finale: il danese della Trident ha dovuto parcheggiare la vettura in pitlane per un problema tecnico a tre giri dalla fine, spianando la strada a Domingues verso un successo meritato e inatteso.

Alle sue spalle, il compagno di squadra Santiago Ramos ha confermato l’ottima giornata per Van Amersfoort, conquistando il secondo posto con un sorpasso decisivo su Laurens van Hoepen e mantenendo un ritmo competitivo per tutta la gara. Nikola Tsolov, partito dall’undicesima casella, ha costruito una rimonta lucida e aggressiva che lo ha portato fino al podio. Un risultato importantissimo per il bulgaro della Campos Racing, che approfitta dei ritiri dei rivali diretti per salire al secondo posto nella classifica piloti.

Fuori dai riflettori del podio, si sono messi in mostra anche Alessandro Giusti — autore di una serie di sorpassi di grande qualità che gli hanno permesso di chiudere sesto — e Mari Boya, risalito fino alla settima posizione dopo una partenza complicata. A punti anche Wharton, Inthraphuvasak e León, mentre Van Hoepen, quarto al traguardo, salva il bilancio di una ART Grand Prix altrimenti poco incisiva in questo fine settimana.

Il bilancio della corsa è impietoso per alcuni big del campionato: ben cinque dei primi nove in classifica — tra cui i leader Câmara, Stenshorne e Tramnitz — non hanno raccolto punti. Una situazione che rimescola le carte in vista della Feature Race di domenica, e che rende il campionato 2025 di Formula 3 ancora più aperto e imprevedibile.

A livello di team, male Trident. Anche Prema però è rimasta invisibile in questa Sprint, e ART Grand Prix ha salvato il bilancio solo grazie al quarto posto di Van Hoepen, mai davvero in lotta per il podio.

Ordine arrivo

Ecco l'ordine d'arrivo della Sprint Race di F3 a Barcellona:

Crediti foto: documenti FIA

Appuntamento con la Feature Race di F3 domani mattina alle 8:25, dove Rafael Câmara e Nikola Tsolov scatteranno dalla prima fila. La lotta al titolo è più aperta che mai.

Anna Botton