FIA F3 | Barcellona: Camara ancora in pole position, male gli italiani

Rafael Camara conquista la pole position per la Feature Race di Formula 3. Il pilota del team Trident ha ottenuto il miglior tempo della sessione sul circuito del Montmelò, dimostrando ancora una volta di essere il dominatore assoluto delle qualifiche della categoria. Seconda posizione per Nikola Tsolov (Campos Racing), che marca da vicino il suo diretto avversario in campionato. Terza posizione invece per Laurens Van Hoepen (ART Grand Prix), soggetto però a investigazione per un unsafe release in pit lane. James Wharton (ART Grand Prix), beneficiando della inversione dei primi dodici piloti, sarà invece il pole sitter della Sprint Race di domani.

Quarta posizione per Theophile Nael (VAR), seguito da Santiago Ramos (VAR) in quinta posizione e Alessandro Giusti (MP Motorsport) in sesta. Settima casella per Ivan Domingues (VAR), con Noah Stromsted (Trident) in ottava e Tukka Taponen (ART Gran Prix) in nona. Chiude la top ten Tim Tramnitz (MP Motorsport), mentre Martinius Stenshorne (Hitech) e James Wharton partiranno in prima fila nella Sprint Race di sabato.

Il solito Rafael Camara

Rafael Camara, attuale dominatore del campionato Formula 3, ha conquistato ancora una volta la pole position, dimostrandosi un eccellente qualificatore. Il pilota della Ferrari Driver Academy ha infatti ottenuto tutte le pole position di questa stagione, fatta eccezione per il weekend di Montecarlo. In una qualifica contrassegnata da errori di sovrasterzo, Camara è riuscito a stare davanti a tutti, ottenendo un piccolo margine su Nikola Tsolov, che lo segue anche nella classifica generale. Un compito non semplice su una pista che tutti i piloti conoscono molto bene, poiché sede dei test pre stagionali della categoria.

Piloti italiani ancora in difficoltà

Ancora una volta male gli italiani, che si trovano indietro nelle posizioni di classifica. Il primo di tutti é Brando Badoer in ventunesima posizione, mentre più indietro troviamo Nicola Lacorte in venticinquesima posizione e Nicola Mariangeli nella ventottesima casella.

Appuntamento a domani mattina per la Sprint Race alle ore 10. La Feature Race si svolgerà invece domenica alle 8.25.

Credits: Formula 3

Federica Passoni