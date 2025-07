WorldSBK | Ecco il calendario 2026: confermate Misano e Cremona

Rimarranno dodici i round previsti per la stagione 2026 del WorldSBK che non vedrà grandi stravolgimenti, ma solo uno spostamento di date nei vari weekend. Tra questi c'è proprio Cremona, confermata a sorpresa e spostata a settembre. Misano, punto fermo, rimane a metà giugno.

Cambia poco: si comincia a fine febbraio

Nessuna novità per quanto riguarda il calendario 2026 del WorldSBK, che continuerà come tradizione a cominciare da Phillip Island. L'unico round extra-europeo della stagione sarà dal 20 al 22 febbraio, il vero primo appuntamento per gli appassionati. Come sempre, purtroppo, il WorldSBK deve affrontare larghe pause tra un weekend e l'altro. Per sbarcare in Europa alla solita Portimão bisognerà aspettare oltre un mese ed andare a fine marzo (27-29). Proprio in Portogallo debutterà la nuovissima Sportbike, categoria sulla quale si sa ancora poco. Quello che si evince dai calendari è che il WorldSPB si correrà per 8 round, con le sole esclusioni di Phillip Island, Balaton Park, Donington Park e Estoril.

Tappe italiane confermate: Cremona a settembre

Si correrà ad Assen tra 17 e 19 aprile, prima delle due tappe dell'Europa dell'est rispettivamente a Balaton Park e Most tra inizio e metà maggio. Aragón si correrà giusto prima del mese di giugno. Il settimo round del campionato vedrà il paddock delle derivate dalla serie arrivare per la prima volta in Italia al Misano World Circuit. La tappa in Riviera è, come da tradizione, prevista per il weekend tra 12 e 14 giugno e sarà il 7° round dell'anno. Donington Park chiuderà la prima parte di stagione, con il WorldSBK che si prenderà quasi due mesi di pausa per tornare a Mangy-Cours a inizio settembre. Tra 25 e 27 dello stesso mese il WorldSBK farà tappa al Cremona Circuit, tappa lombarda confermata nonostante i diversi dubbi che torna ad essere nella seconda parte della stagione dopo lo spostamento a inizio maggio per il 2025. Gli ultimi due round, come da anni a questa parte, si correranno nella penisola iberica: Estoril (9-11 ottobre) precederà il gran finale di Jerez de la Frontera (16-18 ottobre).

WorldSBK | Il calendario per la stagione 2026

Valentino Aggio

