ALMS | Dubai, gara-1: Algarve Pro Racing #25 si conferma, Mercedes vince in GT

Michael Jensen/Valerio Rinicella/Malthe Jakobsen vincono con Algarve Pro Racing la gara-1 di Dubai per quanto riguarda l'Asian Le Mans Series 2024/25. Il tridente svetta con merito nel finale precedendo Georgios Kolovos/Laurents Hörr/Job van Uitert (DKR Engineering #3) e l'auto gemella #20 di Kriton Lentoudis/Alex Quinn/Olli Caldwell, mentre Mercedes ottiene l'affermazione in GT con Ben Barnicoat/Parker Thompson/Anthony Mcintosh e 2 Seas Motorsport.

ALMS Dubai, gara-1: lunga red flag nella prima parte di gara

Dopo 1h relativamente tranquilla con il sorpasso per la prima piazza tra Alex Malykhin (Pure Rxcing #91) e l'autore della pole Giorgio Roda (Proton Competition #22), la 4h Dubai è stata interrotta a 2h e 50 minuti dalla fine in seguito ad un incidente all'uscita di curva 3.

La Ferrari 296 GT3 #8 Dragon Racing ha costretto la direzione gara ad un lungo lavoro per riparare le barriere, sensibilmente danneggiate dopo un errore da parte di Todd Coleman.

Pure Rxcing vs Algarve Pro Racing

Pure Rxcing ed Algarve Pro Racing hanno iniziato a lottare per il primato dopo l'ultima sosta. Julien Andlauer, sostituto di Louis Delétraz per il doublehader in Medio Oriente dell'Asian Le Mans Series 2025, ha iniziato a lottare per la prima piazza contro Malthe Jakobsen a meno di un ora dalla conclusione.

Il danese ha passato il francese che successivamente è stato impensierito e superato anche da Laurents Hoor (DKR Engineering #3) prima di forare la ruota posteriore destra in seguito ad un contatto con la Mercedes #9 GetSpeed.

Il finale non ha modificato le carte in tavola, Algarve Pro Racing ha ottenuto la seconda affermazione in tre prove replicando quanto accaduto nella race-2 di Sepang.

Michael Jensen/Valerio Rinicella/Malthe Jakobsen hanno meritatamente primeggiato con margine nei confronti di DKR Engineering e dei compagni di squadra Kriton Lentoudis/Alex Quinn/Olli Caldwell.

AF Corse #83, Proton Competition #22, RD Limited #30, Nielsen Racing e Pure Rxcing #91 chiudono nell'ordine una prova che nella seconda metà non ha mai avuto interruzioni ad eccezione di un breve FCY per intervenire su alcuni detriti.

GT3, Dubai gara-1: Porsche regala la vittoria a Mercedes

Mercedes vince a Dubai nell'Asian Le Mans Series 2024/25 con Ben Barnicoat/Parker Thompson/Anthony Mcintosh. Il tridente di 2 Seas Motorsport si impone nei confronti della Porsche #10 Manthey di Antares Au/Klaus Bachler/Joel Sturm, costretti nel finale ad una sosta extra per l'ultimo rabbocco di carburante.

Ferrari parte forte, ma non basta

Kessel Racing ha dominato con Ferrari la prima parte della 4h Dubai prima della già citata interruzione per un incidente in curva 3 da parte della 296 GT3 #8 Dragon Racing.

L'ottimo lavoro di Dustin Blattner, autore della pole per entrambe le sfide indette quest'anno in quel di Dubai, è stato continuato da Ben Tuck che con forza ha annullato l'assalto della Porsche 992 GT3-R #87 Origine Motorsport e della Mercedes AMG GT3 EVO #16 Climax Racing.

Presente nella lotta anche il campione in carica Joel Sturm con la riconoscibile Porsche #10 Manthey. Il campione in carica non ha perso l'occasione per superare i rivali e provare nella parte conclusiva dello stint all'inseguimento della Ferrari #74 Kessel Racing.

L'obiettivo è stato raggiunto dal campione 2024 del FIA World Endurance Championship in LMGT3. Manthey ha tentato dei restare in cima alla classifica con Klaus Bachler, pronto per annullare ogni ipotetico recupero da parte della Porsche #87 di Laurin Heinrich e della Mercedes #60 2 Seas Motorsport di Ben Barnicoat.

Il finale è stato segnato dalla gestione da parte della Porsche #10 fino a 3 minuti dalla fine. L'austriaco è infatti tornato ai box per una clamorosa sosta extra che ha cambiato l'esito della corsa a favore della Mercedes #60 targata 2 Seas Motorsport.

Ben Barnicoat/Parker Thompson/Anthony Mcintosh trionfano per la prima volta la compagine legata a Mercedes che ha chiuso con margine nei confronti di Ryan Hardwick/Richard Lietz/Riccardo Pera (Manthey Porsche #92).

Niente da fare per la Porsche #87 Origine Motorsport che dopo il traguardo ha dovuto scontare 10 secondi di penalità per un aver causato un contatto in pit lane. Laurin Heinrich ha perso automaticamente il podio accontentandosi della quarta piazza alle spalle della Ferrari #74 Kessel Racing di Dustin Blattner/Ben Tuck/Dennis Marshall.

Manthey #10, Winward Racing Mercedes ed AF Corse Ferrari #51 hanno chiuso nell'ordine precedendo la Mercedes #14 Climax Racing e la Porsche #60 Proton Competition.

LMP3, Dubai gara-1: Bretton Racing batte Ultimate

Bretton Racing domina dopo la red flag e vince gara-1 a Dubai per quanto riguarda l'Asian Le Mans Series 2024/25 in LMP3 con Jens Reno Moeller/Griffin Peebles/Theodor Jensen. La squadra che gareggia con licenza ceca ha dettato il passo per gran parte dell'evento beffando Matteo Quintarelli/Louis Stern/Leonardo Colavita (Ultimate #35).

Il team che ha ottenuto entrambe le corse in quel di Sepang, in pista con una line-up sensibilmente rivista, ha condiviso il podio con Mikkel Kristensen/ Steve Brooks/Kevin Rabin (Inter Europol Competition #43).

Domani la seconda competizione del week-end, nuovamente indetta sulla distanza delle quattro ore.

Luca Pellegrini