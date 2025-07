Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 05/06 luglio

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Protagonista assoluta la 4h Imola dell'European Le Mans Series ed il DTM da Norimberga. Il caldo primo weekend di luglio proporrà anche il TCR World Tour in azione tra i muretti di Vila Real.

Le dirette di sabato 05 luglio

14.40 | European Le Mans Series 4h Imola - qualifiche

12.40 TCR World Tour - Vila Real race-1

14.30 | International GT Open - Budapest race-1

14.50 | Eurocup 3 - Monza race-1

Le dirette di domenica 06 luglio

11.40 | European Le Mans Series 4h Imola - gara

13.20 | Eurocup 3 - Monza race-1

13.30 | International GT Open - Budapest race-1

17.40 | TCR World Tour - Vila Real race-2