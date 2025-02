F1 | Red Bull presenta la RB21, Verstappen: “L’equilibrio sarà fondamentale”

Alla vigilia dei test in Bahrain, anche l’ultimo dei top team ha finalmente svelato le proprie carte. Red Bull Racing ha infatti mostrato questa mattina, sui propri social, le prime immagini della RB21, la vettura con cui Max Verstappen andrà a caccia del quinto titolo consecutivo. Impossibile, per ora, capire la validità del progetto, ma già dai primi giorni di prove potremo avere alcuni riferimenti dalla prima vettura di Milton Keynes nata dopo l’addio di Adrian Newey.

Cauta evoluzione, e spariscono i “bazooka”

Se per la F1 il 2025 sarà un anno di passaggio, per Red Bull lo sarà a maggior ragione, e in modo ancora più importante. La RB21, infatti, è la prima vettura non nata dalla penna di Adrian Newey, e dovrà essere in grado di portare una soluzione efficace alle varie problematiche che, nella seconda metà della passata stagione, affliggevano in maniera pesante la sua progenitrice. Gli uomini di Horner si sono concentrati, come vi avevamo anticipato qui, sul trovare una maggior correlazione tra i dati di simulazioni, galleria del vento e quelli poi riscontrati in pista.

Dal punto di vista tecnico la vettura, almeno dalle foto pubblicate in giornata dal team, sembra essere stata progettata in buona sostanza come una naturale evoluzione della RB20. Il lavoro dei tecnici si è concentrato prevalentemente sul fondo della vettura, che però ovviamente è stato ben nascosto alla vista. Balza all’occhio una differenza sostanziale sulla parte superiore del cofano motore. Sono infatti spariti i “bazooka”, utilizzati nel 2024 come soluzione aerodinamica, rivelatasi però evidentemente poco adatta ad essere utilizzata su una gamma di tracciati ampia come quella del calendario attuale.

Verstappen cauto: “I test ci diranno tante cose, saremo vicini”

Uno dei temi che ravviverà il paddock, in particolare in queste prime settimane, sarà quello relativo al futuro di Max Verstappen. Non è un segreto che il campione del mondo in carica sia fortemente tentato dalle sirene Aston Martin, ed è altrettanto plausibile che sulle sue decisioni giocherà un ruolo fondamentale la competitività della RB21. In tanti si aspettano un campionato F1 con distacchi ancora più ravvicinati tra un team e l’altro rispetto alla passata stagione, e trovare la consistenza sarà fondamentale per tutti, soprattutto per chi ha rischiato nel 2024 di perdere la via maestra.

La RB21 è una evoluzione delle ultime Red Bull. Abbiamo compreso da dove provenivano gran parte dei problemi relativi alla vettura, abbiamo lavorato soprattutto sul bilanciamento ideale. Al momento è molto difficile dire dove siamo, solo il tempo ci darà le risposte che cerchiamo. Saremo tutti molto vicini, e sarà bellissimo per lo sport in generale, ci sarà da divertirsi.

A Liam Lawson il compito di aprire le danze

Dopo il filming day di oggi, è già il momento di scendere in pista per i primi test ufficiali. Mercoledì mattina sarà il nuovo arrivato Liam Lawson a scendere in pista per primo e a raccogliere i primi dati con la nuova vettura, mentre al pomeriggio toccherà al quattro volte campione del mondo saggiare l’asfalto del Bahrain. Il kiwi tornerà in pista per tutto il giorno giovedì, mentre Max sarà di nuovo impegnato nell’ultima giornata.

Non resta dunque ora che attendere i primi riscontri dalle prove ufficiali, ovviamente da seguire su Livegp.it con diretta web live, approfondimenti e immagini direttamente dal Bahrain International Circuit.

Nicola Saglia