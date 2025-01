Dakar 2025 | Moto, la gioia di Daniel Sanders: "Mai smesso di crederci"

L'edizione 2025 della Dakar a due ruote ha visto un nuovo vincitore, così come non se ne vedevano dal 2021 con Kevin Benavides. Daniel Sanders ha coronato il sogno di una vita al termine di un'edizione dominata, ma non priva di insidie.

Fondamentale la prima settimana: “Non bisogna perdere le opportunità”

Buona parte del successo alla Dakar 2025 di Daniel Sanders va attribuita alla grande prestazione della prima settimana. A partire dal Prologo, Sanders si è aggiudicato i primi due Stage, per poi ripetersi allo Stage 4 e Stage 7. Quello nella settima tappa è l'unico successo ottenuto dopo la pausa della prima settimana. “I primi cinque giorni mi hanno messo in una posizione perfetta per il resto della corsa”. Solitamente, in gare così lunghe, si punta a sopravvivere la prima settimana per poi attaccare nella seconda come spesso succede. “Tutti mi dicevano di prenderla con calma, ma quando c'è l'opportunità di guadagnare del tempo sugli avversari bisogna prenderla”. Questa volta, il rischio ha pagato.

La vittoria dopo anni di sfortune: “Non ho mai smesso di crederci”

Il percorso che ha portato Daniel Sanders alla vittoria della Dakar non è stato di certo una passeggiata. La passione per l'australiano è nata fin da piccolo: “Ho sempre guardato la Dakar con mio padre in Australia”. Il pilota KTM ha iniziato a correre all'età di otto anni, avendo fin da subito un mentore d'eccezione: “Quando sono entrato a far parte del team di enduro Toby Price era il mio compagno di squadra”. Il connazionale Toby Price, prima del ritiro come motociclista, ha vinto ben due Dakar (2016 e 2019, ndr): “È stato facile capire dove avessi bisogno di migliorare. Mi ha insegnato a che livello avrei dovuto trovarmi per vincere la Dakar. Avevo ottenuto tutto quello che desideravo a livello di enduro, la Dakar ha sempre rappresentato il massimo da raggiungere”.

Daniel Sanders ha cominciato la propria avventura alla Dakar nel 2021, anno nel quale ha conquistato il 4° posto finale ed il titolo di miglior debuttante: “Nel 2021 mi sono concentrato sul roadbook: sapevo che velocità e tecnica erano già al punto giusto, però mi serviva l'esperienza”. Purtroppo, tra 2022 e 2023 le cose non sono andate per il meglio: dopo due vittorie di tappa, una frattura a polso e gomito hanno costretto l'allora pilota GASGAS al ritiro. Un anno più tardi una spina in un muscolo del braccio lo hanno portato a ritirarsi, mentre lo scorso anno una frattura al femore ha rallentato la sua preparazione. Nonostante ciò Sanders è arrivato 8°: “Ci sono stati molti momenti difficili, soprattutto dal punto di vista fisico con i molti infortuni. Però ho sempre saputo di cosa fossi capace e non ho mai smesso di credere nelle mie capacità”.

Valentino Aggio