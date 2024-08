NASCAR | Il ritorno di Montoya: in pista a Watkins Glen

Juan Pablo Montoya tornerà in pista quest'anno nella NASCAR Cup Series in occasione del tradizionale evento in quel di Watkins Glen. L'ex volto del Mondiale F1 sarà al via a bordo di una Toyota schierata del 23XI Racing, team diretto da Michael Jordan e Denny Hamlin.

Montoya torna in Cup Series

Il due volte vincitore dell'Indy 500 e tre volte campione della Rolex 24 at Daytona si rimette in gioco con le stock car nella nota pista che sorge nello Stato di New York, location che per la prima volta sarà presente all'intero dei NASCAR Playoffs.

Il colombiano guiderà la Toyota Camry XSE #50 del 23XI Racing, squadra regolarmente iscritta alla NASCAR Cup Series con Tyler Reddick e Bubba Wallace. La realtà legata al marchio giapponese effettuerà la terza sfida quest'anno con l'auto #50, numero affatto casuale.

Montoya celebra il 50mo anniversario di Mobil 1

La vettura citata vuole infatti celebrare il 50° anniversario nelle corse di Mobil 1, una ricorrenza già ricordata nella Cup Series 2024 negli eventi di Austin (COTA) e di Nashville. Nel primo caso al volante ci fu l'ex vincitore del FIA World Endurance Championship e 24h Le Mans Kamui Kobayashi, mentre nel secondo caso è stato scelto il giovane pilota della NASCAR Truck Series Corey Heim.

Il nativo di Bogotà non è nuovo al panorama della NASCAR. L'ex pilota di F1 ha infatti militato costantemente dal 2007 al 2013 con il Chip Ganassi Racing. Due le vittorie all'attivo in Cup Series, per la precisione a Sonoma (California) e proprio nel Glen.

Montoya ha affermato in una nota ufficiale ai margini dell'annuncio:

Non vedo l'ora di tornare a bordo di una NASCAR Cup e di correre a Watkins Glen, una pista che mi piace molto. È un onore celebrare la straordinaria tradizione del team Mobil 1 nelle corse e ricevere un riconoscimento per il mio contributo agli sport motoristici

La NASCAR continua quindi con Montoya la festa di Mobil 1, iniziata a febbraio in occasione della 12h Sebring con una livrea speciale per la Cadillac #01 di Chip Ganassi Racing. Per la seconda tappa dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship vi fu anche una livrea speciale per le due Lexus di Vasser Sullivan regolarmente presenti in GTD PRO e GTD.

Mobil 1 ha successivamente celebrato il proprio compleanno anche in Australia nel Repco Supercars Championship in quel di Sydney con la Ford Mustang #25 Walkinshaw Andretti United di Chaz Mostert.

Luca Pellegrini

Credits: Courtesy to IMSA