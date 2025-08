IMSA | Lamborghini mette in pausa il programma SC63

Automobili Lamborghini ha confermato con un comunicato la sospensione del programma GTP al termine della stagione 2025 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il marchio bolognese gareggerà regolarmente nella prossima 6h di Indianapolis e nella Petit Le Mans.

Credits: Courtesy to IMSA

Lamborghini saluta la SC63

Lamborghini saluta, almeno per ora, il programma GTP ed LMDh. Dopo l'uscita di scena dal FIA World Endurance Championship termina quindi l'avventura del costruttore italiano anche in North America dopo la chiusura della Michelin Endurance Cup 2025.

Una nota ufficiale recita:

Inizialmente concepito come una naturale evoluzione della piattaforma di successo Lamborghini dedicata alle competizioni automobilistiche, il progetto Hypercar/GTP era stato lanciato con l'ambizione di espandere ulteriormente la presenza del marchio nelle competizioni endurance di alto livello. Il programma era progettato per garantire visibilità globale attraverso la presenza di un'auto da corsa ibrida in ciascuno dei due campionati in cui questa categoria è ammessa. Tuttavia, le condizioni su cui si basava il programma sono cambiate in modo significativo. Con lo sviluppo del progetto, le risorse necessarie, sia in termini di budget che di complessità tecnica, sono cresciute oltre le previsioni iniziali.

Credits: Courtesy to IMSA

Temerario e Super Trofeo obiettivi primari

Lamborghini, dopo l'improvviso divorzio con Iron Lynx avvenuto nell'ultimo inverno, si è ritrovata sola a gestire la GTP in IMSA. Parallelamente è entrato nel vivo il programma Temerario GT3, nuovissima vettura presentata a Goodwood che dovrebbe esordire nella 12h Sebring 2026.

Lamborghini ha preso la decisione strategica di concentrare i propri sforzi e investimenti sulla piattaforma GT3 e sul Super Trofeo, che rimangono i pilastri delle attività motoristiche del marchio e un elemento fondamentale per offrire prestazioni eccellenti ai propri clienti in tutto il mondo. La nuova Temerario GT3 e la Temerario Super Trofeo rappresentano due progetti completamente nuovi, sviluppati per la prima volta interamente in casa da Automobili Lamborghini. La Temerario GT3 è stata presentata ufficialmente nel luglio 2025 durante il Goodwood Festival of Speed e attualmente è in fase avanzata di sviluppo attraverso una serie di test sui circuiti europei.

Lamborghini sarà regolarmente presente come già detto nella ‘Battle on the Bricks’ e nella Petit Le Mans con il chiaro intento di chiudere al meglio l'impegno in IMSA WTSC. Non è chiaro chi saranno i piloti coinvolti nelle ultime apparizioni ufficiali della SC63.

Luca Pellegrini