F4 Middle East | Abu Dhabi, gare 2-3: vincono Powell e Francot

È Alex Powell il mattatore della domenica del quarto round della F4 Middle East, sul circuito di Yas Marina di Abu Dhabi. Il pilota statunitense di R-Ace GP ha infatti chiuso al terzo posto in gara 2, prima di vincere in gara 3.

Fuori dai punti in gara 1 i primi due in classifica, Emanuele Olivieri (R-Ace GP) e Kean-Nakamura Berta (Mumbai Falcons): questo ha permesso a Powell di riguadagnare punti in campionato, portandosi a 62 lunghezze di ritardo da Olivieri a tre gare dalla fine. L'italiano è ancora primo in classifica, grazie al terzo posto di gara 3. A vincere gara 2 è stato, invece, Reno Francot con AKCEL GP.

Gara 1: vince Francot, fuori dai punti Olivieri e Nakamura-Berta

Gara ricca di colpi di scena per quanto riguarda il campionato, con Emanuele Olivieri e Kean Nakamura-Berta che non riescono ad ottenere punti. Il pilota italiano è stato protagonista di un contatto con Oleksandr Bondarev (Prema) nelle fasi iniziali di corsa, ed è stato costretto ai box per lunghe riparazioni, e successivamente al ritiro, chiudendo per la prima volta da inizio campionato fuori dalla zona punti. Avrebbe quindi potuto essere un colpo per Nakamura-Berta, ma il britannico è stato costretto anche lui ai box per riparare un danno all'ala anteriore, e alla fine ha chiuso 21esimo. Resta tutto fermo in classifica piloti, con Olivieri che perde quindi la possibilità di vincere il titolo in questo round.

Davanti ha vinto Reno Francot, che dopo essere partito secondo ha superato Fu Yuhao (XCel Motorsport) vincendo agevolmente la corsa davanti a Salim Hanna (Mumbai Falcons), vincitore rookie, e ad Alex Powell. Lo statunitense di R-Ace GP ha considerevolmente accorciato il distacco dai primi due in classifica, e potrebbe forse sperare di rientrare in lotta per il campionato in extremis, sebbene il ritardo da Olivieri sia ancora elevato.

Quarto è August Raber (Yas Heat Racing), che chiude davanti ai due piloti Prema Chi Zhenrui e Sebastian Wheldon. A punti anche Arjun Chheda (Mumbai Falcons), Fu Yuhao, Martin Molnar (Evans GP), Tomass Stolcermanis (Mumbai Falcons), Emily Cotty (R-Ace GP) e David Cosma (AKCEL GP).

I risultati di gara 2 © getraceresults.com

Classifica provvisoria dopo gara 2: Olivieri 251, Nakamura-Berta 206, Powell 177, Stolcermanis 153, Francot 131

Classifica rookie: Hanna 250, Chi 219, Bondarev 177, Heweston 133, Cosma 132.

Gara 3: Powell vince, 3° Olivieri

Terza vittoria per Alex Powell in campionato, dopo essere partito dalla pole. Lo statunitense ha condotto tutta la gara al comando, chiudendo davanti a Tomass Stolcermanis, che ha sopravanzato Emanuele Olivieri, terzo e ancora sul podio. L'italiano ha allungato di altre tre punti il sui vantaggio nei confronti di Kean Nakamura-Berta, quarto, e che adesso ammonta a 48 punti. Salim Hanna con il quinto posto vince ancora una volta nella classifica rookie davanti ad Oleksandr Bondarev. Chiudono a punti anche Sebastian Wheldon, il vincitore di gara 1 Reno Francot, Tiago Rodrigues (Evans GP), Adam Al Azhari (Yas Heat Racing), Martin Molnar e Bader Al Sulaiti (QMMF).

I risultati di gara 3 © getraceresults.com

Classifica piloti: Olivieri 269, Nakamura-Berta 221, Powell 207, Stolcermanis 175, Francot 137

Classifica rookie: Hanna 280, Chi 221, Bondarev 199, Heweston 148, Cosma 135.

La F4 Middle East tornerà tra due settimane per l'ultimo round stagionale, sul circuito di Lusail in Qatar, a contorno della 1812 km del Mondiale Endurance. Gli eventi si terranno quindi entro la giornata di venerdì 28 febbraio, giorno dell'opening round del FIA World Endurance Championship.

Alfredo Cirelli