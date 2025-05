WRC | Rally Portogallo, venerdì: Tanak precede Ogier

Ott Tanak chiude al comando il venerdì del Rally Portogallo, quinto atto del FIA World Rally Championship. Hyundai Motorsport tiene testa a Toyota, l'estone precede Sébastien Ogier e Takamoto Katsuta dopo 11 delle 24 speciali previste.

Rally Portogallo: Hyundai sorride in mattinata

Elfyn Evans (Toyota) ha controllato la scena nella breve SS1 di giovedì sera, Hyundai Motorsport ha dominato la scena nella mattinata nelle prime vere speciali del Rally Portogallo 2025.

Il marchio coreano, dopo un disastroso round nelle Isole Canarie, ha fatto la differenza chiudendo la mattinata con Ott Tanak e Adrien Fourmaux in prima e seconda piazza separati da solo 2 decimi.

L'ex campione del mondo si è imposto nella SS2 e nella SS3, mentre l'ex portacolori di M-Sport Ford ha recuperato terreno nella SS4 e nella SS5 superando nella graduatoria overall le Toyota GR Rally1 di Sébastien Ogier e Takamoto Katsuta.

Hyundai perde Forumaux

La provvisoria doppietta di Hyundai Motorsport si è infranta nel corso della SS8 (Arganil 2 - 14.41 km). Forumaux, dopo 7.5 chilometri, ha divelto la sospensione anteriore sinistra colpendo una roccia posta lungo il tracciato, il transalpino è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Tanak ha continuato ad amministrare la scena chiudendo la seconda parte della giornata con poco più di tre secondi nei confronti di Katsuta e di Ogier. Le due Toyota GR si sono messe all'inseguimento della Hyundai #8, apparentemente imbattibile quest'oggi.

SS10 e SS11: Tanak sempre avanti

Il lungo venerdì in Portogallo per il FIA WRC si è concluso nuovamente sotto l'insegna di Tanak. La SS10 (Águeda / Sever - 15.08 km) e la SS11 (Sever / Albergaria - 20.24 km) hanno permesso al Tanak di mantenere il vantaggio su Ogier, il nativo di Gap ha completato il percorso previsto a sette secondi dall'estone.

Terzo posto per Katusta, quarto per la Toyota GR Rally1 #69 di Kalle Rovanperä. Un errore nella SS2 ha complicato la giornata a Thierry Neuville (Hyundai), il belga nativo di St. Vith si è attestato in quinta piazza nonostante tutto.

Il campione del mondo in carica ha superato nel corso dell'evento Elfyn Evans (Toyota) che ha pagato lo scomodo ruolo di battistrada. Il gallese paga quasi un minuto dalla testa della corsa e soprattutto una 40ina di secondi dal rivale in classifica Rovanperä.

Sami Pajari (Toyota) e Josh McErlean (M-Sport Ford) chiudono nell'ordine precedendo Grégoire Munster (M-Sport Ford) ed il leader della classe Rally2 Oliver Solberg (Toyota GR Rally2).

Il programma riparte domani con la SS12 (Vieira do Minho 1 - 17.69 km ) fino alla SS18 (SSS Lousada - 3.52 km). Successivamente resteranno altre sei speciali che vivremo nella singola giornata di domenica.

Luca Pellegrini