WRC | Senza ibrido inizia il Mondiale Rally 2025: Neuville per il bis, torna Rovanperä

Scatta come da tradizione da Montecarlo l’edizione 2025 del FIA World Rally Championship. Tante le novità alla vigilia della stagione agonistica, a partire dal ritorno senza ibrido delle vetture della classe regina e da quello full-time del due volte campione del mondo Kalle Rovanperä.

Una gara in più nel WRC 2025

Il calendario del Mondiale Rally si articolerà su ben quattordici round da gennaio a novembre. Le Canarie (asfalto) entrano nel Mondiale come quarto atto dopo il Kenya (sterrato), mentre il Giappone perde il ruolo di finale a favore di un inedito atto in Arabia Saudita (sterrato).

A giugno si svolgerà il Rally Italia sulla terra della Sardegna, mentre l’Estonia (sterrato), torna protagonista al posto della Lettonia. Debutto anche per il Rally del Paraguay (sterrato), presente in calendario nella parte conclusiva prima di Cile (sterrato) , Rally Centro Europa (asfalto), Giappone (asfalto) ed appunto Arabia Saudita. Ovviamente non possono mancare i grandi classici come Finlandia (sterrato), Svezia (neve), Portogallo (sterrato) e Grecia (sterrato),

Hyundai vs Toyota per una nuova sfida senza ibrido

Toyota GR ha vinto il titolo 2024 nella classifica team, Hyundai ha ottenuto il successo tra i piloti con il belga Thierry Neuville. La battaglia tra i giapponesi ed i coreani si riaccende per una nuova stagione agonistica tutta da seguire in cui mancherà all’appello la propulsione ibrida per le Rally1.

La FIA ha deciso di fare un passo indietro dopo il 2024, parallelamente con l’annuncio dei nuovi regolamenti che entreranno in vigore dal 2027. Cambia anche il sistema di punteggio con i punti che verranno definiti solamente nella singola giornata di domenica (25-17-15-12-10-8-6-4-2-1).

Spariscono definitivamente i punti assegnati nella giornata di sabato: il vincitore del Rally non avrà più il rischio di prendere meno punti di quanto raccolto dall’ipotetico secondo classificato. Gli organizzatori continueranno a garantire dei bonus per la Power Stage (5-4-3-2-1) e per il Super Sunday (5-4-3-2-1), speciale classifica che prende in considerazione i risultati dell’ultimo giorno.

La novità riguarda anche le gomme: Hankook, per la prima volta. Il marchio asiatico prenderà il posto di Pirelli diventando unico fornitore a partire dal campionato WRC 2025. I team hanno preso le misure nell’ultimo periodo con l’azienda coreana che parallelamente si sta impegnando in FIA Formula E.

Neuville per il bis, torna Kalle Rovanperä

Thierry Neuville è l’osservato speciale dopo aver ottenuto il primo titolo in carriera. Il belga nativo di St. Vith tornerà al volante della propria Hyundai i20 ufficiale nello stesso box dell’estone Ott Tanak. Entrambi hanno la concreta chance di lottare per il Mondiale e di insidiare le quattro Toyota Yaris GR Rally1 che parteciperanno a tutti gli eventi del 2025.

Il marchio asiatico raddoppia infatti la presenza nella serie confermando Takamoto Katsuta per tutti gli eventi oltre al gallese Elfyn Evans. Quest’ultimo insegue il primo titolo in carriera dopo una lunga serie di tentativi falliti, magari il 2025 potrebbe essere l’anno giusto per un protagonista che negli ultimi cinque anni è arrivato per ben quattro volte secondo al termine del campionato.

Ritorna, invece, Kalle Rovanperä dopo un anno sabbatico con alcuni impegni in pista nella Porsche Carrera Cup Benelux e non solo. Il finnico due volte campione del mondo ritrova la Toyota #69 a tempo pieno, il 24enne ha corso nel 2024 in alcune prove imponendosi in Cile, Lettonia, Polonia e Kenya.

Il figlio d’arte non sarà l’unico finlandese in azione con Toyota GR nel 2025. Per la prima volta a tempo pieno è da menzionare infatti la presenza di Sami Pajari, 23enne che ha trionfato nel 2024 nel Mondiale Rally2.

Il nativo di Lathi ha già avuto modo di testare la Rally1 in un evento valido per il Mondiale, ricordiamo infatti la partecipazione al Rally Finlandia, Cile e Centro Europa. Quarto posto per quest’ultimo nell’appuntamento di casa, risultato notevole al debutto assoluto nella classe regina del FIA WRC.

Come sempre, nel WRC 2025 con Toyota non mancherà all’appello Sébastien Ogier che parteciperà in alcuni selezionati round. L’otto volte campione del mondo riparte da Montecarlo, round in cui è stato sconfitto nel 2024 dal futuro campione del mondo Neuville.

Il nativo di Gap ha corso quasi tutto il campionato 2024 chiudendo quarto nonostante l’assenza in Kenya, Svezia e Polonia. Il transalpino ha però ottenuto ben tre acuti (Croazia, Polonia, Finlandia) e quattro secondi posti (Giappone, Italia, Montecarlo, Lettonia).

Ford M-Sport perde la figura di Adrien Fourmaux che si sposta in Hyundai come terzo pilota titolare. Il francese cede il posto a Josh McErlean, 25enne irlandese presentato accanto al confermato lussemburghese Grégoire Munster.

Il programma del 93mo Rally Montecarlo, indetto su diciotto prove, inizierà giovedì con la SS1 (Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 1), la SS2 (Faucon-du-Caire / Bréziers - 21.18 km) e la SS3 (Avançon / Notre-Dame-du-Laus 1 - 13.97 km). L’azione riprenderà il giorno seguente con la SS4 (Saint-Maurice / Aubessagne 1 - 18.68 km).

Luca Pellegrini