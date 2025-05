F1 | GP Miami, Antonelli in pole: "Ultimo giro eccezionale"

Kimi Antonelli ha sorpreso tutti e ha conquistato la pole position della gara Sprint del GP di Miami. Una pole position da sogno per il rookie del team Mercedes, che, anche se per una gara sprint, ha riportato l'Italia in prima fila. Quinto, invece, George Russell che ha provato una strategia differente rispetto al compagno di squadra.

Kimi Antonelli eccezionale a Miami

Alla sua sesta qualifica in F1, a solamente 18 anni, Kimi Antonelli ha messo a punto un giro perfetto che lo ha portato per la prima volta in carriera in pole position. Il giovane rookie italiano non ha mai corso su questa pista, ma sin dalla prima sessione di prove libere ha dimostrato di avere il passo per stare vicino al suo compagno di squadra, George Russell. Sul suo ultimo giro impeccabile, il giovane pilota Mercedes ha dichiarato:

L'ultimo giro è stato eccezionale ho messo tutto insieme ed è stato bello perché mi è venuto molto naturalmente. Sono molto felice di aver fatto la mia prima pole.

Già dai primi Gran Premi di questa stagione, Antonelli non ha di certo nascosto il suo talento. Ha fin da subito dimostrato di aver una grande maturità che, unita al talento, lo ha aiutato ad adattarsi velocemente alla nuova vettura. Per la prima volta, adesso, aprirà la griglia di partenza con la speranza di poter conquistare anche il suo primo podio. E proprio riguardo alla gara Sprint di domani, Antonelli ha espresso tutta la sua positività.

Domani sarà sicuramente bello partire in prima fila, sarà una sensazione un po' diversa. Non vedo l'ora che arrivi domani per vedere come riusciremo ad andare nella Sprint e poi nella qualifica.

Inizio positivo per Mercedes

É stato un venerdì molto positivo per il team di Brackley, che sin dalle prime prove libere ha dimostrato di essere competitivo. Gli aggiornamenti portati in pista a Miami, riguardanti l'ala posteriore, almeno in questa prima giornata, sono sembrati funzionare nel modo migliore per Mercedes. La squadra tedesca, nell'unica sessione di prove libere a disposizione dei team, ha deciso di provare il passo gara in vista della gara e le sensazioni sono sembrate decisamente positive.

Credits: Formula1 su X

Il primo step importante da affrontare per Mercedes, in questo weekend, è la gara Sprint di sabato, nella quale potranno confrontarsi con le altre squadre per capire i progressi fatti. Kimi Antonelli partirà con aria pulita, una condizione decisamente favorevole su questa pista, ma dovrà fare subito i conti con il leader del mondiale, Oscar Piastri, che scatterà al suo fianco in prima fila. Partirà dalla terza fila, invece, George Russell. Il pilota britannico, quinto in qualifica, ha provato una strategia differente dal resto del gruppo che, però, non ha pagato. É comunque un ottima posizione di partenza per Russell che, da quanto visto nella giornata di venerdì, sembra avere il passo per poter lottare per il podio.

Giulia Pea