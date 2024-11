EWC | Kevin Manfredi all’assalto della SST con RAC41 Honda

Arrivano le prime notizie riguardo i piloti italiani per la stagione 2025 del FIM EWC, il campionato mondiale endurance a due ruote. Kevin Manfredi rimarrà con Honda, ma passerà dalla CBR di Wojcik a quella di RAC41 - Chromeburner. Con il supporto diretto della casa, il pilota spezzino punta al titolo Superstock.

Rimandato il salto in EWC

Era una possibilità, oltre che una speranza: Kevin Manfredi avrebbe potuto unirsi a Christian Gamarino tra gli italiani presenti in EWC, la top class del mondiale endurance. Manfredi si era presentato al Bol d’Or, ultima tappa della stagione 2024, come quarto pilota di FCC TSR Honda, la formazione di riferimento dell’Ala Dorata. Il giorno della gara, però, il pilota protagonista anche nel Dunlop CIV Superbike si è accasato in No Limits, rimanendo sulla CBR ma spostandosi in Superstock, classe che ormai conosce alla perfezione dopo diverse stagioni di militanza nelle gare di durata. La possibilità di salire sulla Honda #5 per il 2025 c’era, ma alla fine questo passaggio non si è concretizzato.

Honda moto vincente in SST, Manfredi punta al titolo

Rimanere in Superstock, ma per puntare a qualcosa di grande. Kevin Manfredi non si è di certo perso d’animo, trovando una sella più che competitiva per un 2025 da protagonista. Il ligure verrà schierato dalla formazione francese RAC41 - Chromeburner. Il team francese ha chiuso l’ultima stagione in 2ª posizione nella Coppa del Mondo Superstock, sfiorando quel titolo andato a National Motos sempre sulla CBR. Honda, almeno nell’endurance, è una moto sempre più gettonata. In più, Manfredi potrà contare sul supporto diretto di Honda France, così come da lui dichiarato: “Honda France e RAC41 mi hanno offerto un contratto ed una sella da pilota Honda per puntare al titolo Superstock nel 2025”. Il #34 potrà ritrovare anche Chris Leesh, pilota con il quale ha già corso in più occasioni. La squadra ha già previsto una serie di test nei primi mesi del 2025 per preparare al meglio la prossima stagione.

Valentino Aggio

