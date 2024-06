MotoGP | Quale futuro per Aprilia dopo l'addio di Viñales?

In questo mercato movimentato e pieno di colpi di scena, oggi è arrivata l'ufficialità: Maverick Viñales lascerà Aprilia a fine 2024, passando in KTM Tech3 al fianco di Enea Bastianini. Chi potrà essere quindi il compagno di squadra di Jorge Martin per il 2025?

L'addio di Maverick è arrivato in mattinata

Le varie operazioni di mercato delle ultime settimane stanno dando forma alla griglia di MotoGP per il 2025. L'ultima notizia bomba è l'addio di Maverick Viñales ad Aprilia a fine 2024. Il pilota spagnolo ha deciso di entrare nel progetto KTM, passando così al quarto costruttore della sua carriera e lasciando anche lui la casa di Noale a fine stagione. Da giorni si stava associando il suo nome ad Honda HRC, ma con sorpresa è arrivato l'annuncio del passaggio alla casa austriaca.

A quanto pare a Viñales non era andata troppo giù l'operazione di mercato di Aprilia, che si è portata in casa in meno di ventiquattro ore Jorge Martin. Alcune indiscrezioni parlano di un Maverick infastidito, che non aveva ricevuto alcuna notizia di questo mossa della casa di Noale.

Nuovi acquisti in casa Aprilia

In poche parole, la lineup di Aprilia sarà completamente rinnovata per la stagione 2025. Con un colpo di mercato improvviso, che ha visto il passaggio di Jorge Martin alla factory italiana, ora è pronto a partire il toto-nome su colui che sostituirà Vinales in Aprilia il prossimo anno.



Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, ha espresso più volte il desiderio di avere un pilota italiano in sella alla RS-GP, ma non aveva negato di volere che restasse anche Maverick.

“Per noi, avere Maverick e Jorge sarebbe ideale. Considero entrambi due grandi campioni: dovesse rimanere, avremmo la coppia più forte della griglia. Non dovesse rimanere, so che ci sono tanti piloti italiani molto forti. Enea [Bastianini] è un pilota spettacolare che ho cercato di portare in Aprilia più di una volta, ma tutti avrebbero preso la mia stessa decisione.”

Dopo aver mancato l'obiettivo di ingaggiare Enea Bastianini (anche lui in KTM), le opzioni potrebbero restringersi a due nomi: Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Il “Bez” potrebbe essere un'ottima opzione da portare nella casa di Noale, ma allo stesso tempo anche il pilota romano potrebbe meritarsi il posto in Aprilia.

La sua costante crescita e le buone prestazioni in pista non sono passate inosservate, tanto che anche Di Giannantonio ha confermato di avere diverse opzioni sul tavolo, il che lo rende uno dei candidati più appetibili. Non dimentichiamoci però anche dell'italo-brasiliano Franco Morbidelli, che ha il contratto in scadenza con Pramac a fine 2024.

Trackhouse: varie opzioni per il futuro

Anche in casa Trackhouse il mercato sembra essere in fermento. Joan Mir è uno dei possibili nomi associati al team statunitense, visto il suo contratto in scadenza con Honda HRC. Il pilota spagnolo sta attraversando una situazione difficile nella casa giapponese ed è quasi certa la rottura con il team.

D'altra parte c'è anche Joe Roberts, attualmente in Moto2, un nome che potrebbe entrare nel mix delle possibilità per il team Trackhouse. Il pilota americano ha mostrato talento e determinazione nella categoria intermedia, attirando l'attenzione in classe regina. Roberts potrebbe rappresentare un'opzione interessante per Aprilia, soprattutto se si considera l'investimento in un giovane promettente americano in un team sotto la stessa bandiera.

Cosa ne sarebbe di Oliveira e Fernandez? I due piloti hanno entrambi il contratto in scadenza a fine 2024, il che significherebbe che uno tra loro potrebbe dire addio al team Trackhouse per il 2025. Miguel Oliveira non ha mai nascosto la volontà di salire nel team ufficiale Aprilia Racing. Vedremo quindi nelle prossime settimane quali saranno i vari sviluppi e le sorprese di mercato.

Claudia Barchiesi