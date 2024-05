WEC | La via per Le Mans inizia con la 6h di Spa

Appuntamento da non perdere questo fine settimana con la 6h di Spa-Francorchamps, terzo atto del FIA World Endurance Championship 2024. Dopo Lusail e Imola i protagonisti si spostano in Belgio per una prova importantissima, ultimo test in pista in vista della 24h du Mans.

Toyota, Porsche e Ferrari aspettano gli altri

Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer (Porsche Penske Motorsport #6) guidano la classifica generale dopo due prove, il tridente vanta 56p contro i 40p di Mike Conway /Kamui Kobayashi/Nyck de Vries (Toyota GR #7). I due equipaggi vantan o una vittoria a testa alla vigilia della tappa nelle Ardenne, evento che storicamente ha visto primeggiare a più riprese il marchio giapponese.

Toyota e Porsche Penske Motorsport si contendono il primato, nel pronostico generale resta ovviasmente anche Ferrari che ha il chiaro intento di rifarsi dopo un clamoroso errore di valutazione in casa. Le 499P ufficiali di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51 e Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina #50 tornano all’attacco con le vetture ufficiali, come sempre avremo anche la riconoscibile auto #83 targata AF Corse con Robert Kubica/Yifei Ye/ Robert Shwartzman,

I tre marchi citati sono leggermente in vantaggio rispetto alla concorrenza anche se obiettivamente solo il 17 giugno avremo un valore definitivo dei valori in campo. Le Mans è sempre più vicina, manifestazione in cui nessuno potrà nascondersi.

#6 Porsche Penske Motorsport - Credits: Bonora Agency

Nuovi test per Peugeot, attesa di conferme per BMW

Nel gruppo delle Hypercar attendiamo un nuovo riscontro da parte di Peugeot che con la nuova 9X8 ha regalato dei segnali incoraggianti in quel di Imola. Il prototipo francese disputerà in Belgio un altro significativo test in attesa dell’appuntamento casalingo in cui l’imperativo è non sbagliare.

BMW Motorsport, invece, ha ben figurato sulle rive del Santerno. WRT ed il brand bavarese hanno colto la prima Top10 nel Mondiale, un netto miglioramento rispetto al debutto assoluto presso il complicato Lusail International Circuit.

Attenzione anche a Cadillac Racing #2 che a Imola non ha brillato e non è riuscita a recuperare come accaduto in Medio Oriente. Earl Bamber/Alex Lynn tornano nelle Ardenne con l’intento di raccogliere altri dati in vista di Le Mans, il target è ovviamente quello di ripetere o migliorare il terzo posto ottenuto durante la passata stagione.

#93 Peugeot 9X8 - Credits: Bonora Agency

Tanti cambi vista la Formula E

Alcuni piloti non sono presenti a Spa-Francorchamps vista la scomoda concomitanza creata dopo la pubblicazione del calendario della Formula E (postato dopo quello del Mondiale Endurance).

Oltre a Cadillac Racing, presente con due piloti già a Imola vista la concomitanza dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nella NTT IndyCar Series, sono tre le vetture che avranno due protagonisti e non tre visti gli impegni in Formula E.

In merito citiamo Jean Eric Vergne (Peugeot #93), Stoffel Vandoorne (Peugeot #94) e Norman Nato (Hertz JOTA Porsche #12), protagonisti che regolarmente torneranno in azione per la 24h du Mans. Out anche Edoardo Mortara, elvetico che cede il volante della Lamborghini SC63 ad Andrea Caldarelli. Debutto assoluto per l’esperto italiano nella top class del Mondiale, l’ex campione dell’attuale Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup condividerà il volante con Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat.

Ferrari a Imola - Credits. Daniele Paglino

6h Spa, LMGT3: Pure Rxcing vs WRT?

Ovviamente è ancora presto per trarre delle valutazioni concrete, ma è chiaro che Pure Rxcing Porsche #92 e WRT BMW #31 sono le due realtà che spiccano nel folto schieramento della classe LMGT3.

Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler #92, vincitori a Lusail e successivamnete terzi classificati in Italia, guidano la classifica con 54p contro i 37p di Darren Leung/Sean Gelael/Augusto Farfus (WRT BMW #31). WRT si appresta a vivere la sfida di casa e come sempre potrà contare anche sulla competitiva BMW M4 GT3 #46 con Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin.

#92 Pure Rxcing Porsche - Credits: Daniele Paglino

Porsche e BMW sono leggermente superiori alla concorrenza, una dinamica che può essere ribaltata nel corso del fine settimana belga e successivamente sul ‘Circuit della Sarthe’. In merito attenzione soprattutto a Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas (Heart of Racing Aston #27) e le due Ferrari 296 GT3 Vista AF Corse di Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon #54 e François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera #55.

Come da tradizione la 6h di Spa si terrà sabato e non domenica, le prove libere sono previste da giovedì, mentre le qualifiche si terranno nel pomeriggio di venerdì. Come sempre le qualifiche e la gara verranno offerte live su Discovery + o sul sito ufficiale del FIA World Endurance Championship.

Luca Pellegrini

Foto copertina - Bonora Agency