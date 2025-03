NASCAR | 30 volte Larson ad Homestead-Miami

Kyle Larson ha vinto per la 30ma volta nella NASCAR Cup Series in occasione della sesta prova della regular season 2025. Il #5 di Hendrick Motorsports si impone per la prima volta in stagione, la seconda nel noto impianto che sorge nello Stato della Florida dopo una bella lotta nel finale contro il compagno di box Alex Bowman.

Penske a fumo con Blaney

La prima e la seconda Stage hanno visto un solo uomo al comando: Ryan Blaney. Il #12 di Penske Ford ha dominato la scena senza particolari problemi, ma ha dovuto arrendersi a 59 giri dalla fine per un danno al motore.

L'americano ex campione, dopo una toccata in pit road con la Chevrolet Camaro #9 Hendrick Motorsports di Chase Elliott, ha recuperato terreno prima di terminare prematuramente l'evento con la propria Mustang in fumo.

NASCAR: Larson vs tutti gli altri

Bubba Wallace (Columbia Sportswear Company Toyota #23) ha tentato di prendere in mano la competizione davanti ad Alex Bowman (Ally Unrivaled League Chevrolet #48). L'autore della pole-position ha passato il rivale di 23XI Racing ed ha tentato di allungare sulla concorrenza, un tentativo fallito.

Il volto di Hendrick Motorsports ha infatti dovuto arrendersi al ritorno del teammate Kyle Larson a meno di 10 giri dalla fine. Il californiano ha fatto la differenza imponendosi per la 30ma volta in carriera mostrandosi nettamente superiore alla concorrenza.

Larson e Bowman hanno preceduto Wallace, Chase Briscoe (Bass Pro Shops Spring Fishing Classic Toyota #19), Denny Hamlin (Progressive Toyota #11), Chris Buescher (Kroger/Farm Rich Ford #17) e AJ Allmendinger (Action Industries Chevrolet #16).

Mezzo ‘Sweep’ per Larson

Kyle Larson ha sfiorato uno storico ‘Sweep’ ad Homestead-Miami. L'ex campione ha infatti tentato di imporsi nello stesso week-end in tutte le tre serie nazionali della NASCAR: Cup, Xfinity e Truck Series.

La seconda categoria non ha sorriso all'americano, una caution nel finale ha cambiato le carte in tavola premiando all'overtime la Chevrolet Camaro #7 JR Motorsport di Justin Allgaier. Larson ha dominato l'evento denominato ‘Hard Rock Bet 300' mostrandosi senza tanti problemi superiore alla concorrenza.

Non semplice, invece, la gioia nella Truck Series. Il portacolori di Hendrick Motorsports ha infatti primeggiato con margine nel finale su Layne Riggs e Corey Heim nonostante un testacoda nella seconda parte della corsa.

Next round della NASCAR Cup Series a Martisville.

Luca Pellegrini