WEC | Peugeot torna con grandi obiettivi. Joker usato per le sospensioni

Peugeot si prepara per vivere la prima stagione a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship con la versione aggiornata della 9X8, prototipo al debutto lo scorso anno in quel di Imola. Il marchio francese ha lavorato molto sulla vettura negli ultimi mesi, utilizzando uno specifico ‘Joker’ per migliorare le sospensioni.

Inverno di lavoro per Peugeot

Peugeot torna nel FIA WEC dopo il terzo posto ottenuto nell’ultima edizione della 8h del Bahrain. La 9X8 ha saputo quindi tornare nella parte alta della graduatoria dopo una stagione di transizione con il passaggio dalla 9X8 ‘senza ala’ alla versione EVO.

Da Imola il posteriore e non solo dell’Hypercar francese è cambiato radicalmente. L’inserimento dell’ala posteriore ha cambiato in modo significativo una vettura che milita nel Mondiale dalla 6h di Monza 2022.

Le Castellet e Lusail: importanti test prima del 2025

Nell’ultimo inverno è stato speso un Joker da parte di Peugeot per lo sviluppo della vettura. L’area delle sospensioni è stata messa sotto la lente d’ingrandimento dai tecnici francesi come confermato direttamente da Olivier Jansonnie, technical Director of Peugeot Sport

Quest’ultimo ha riportato in una nota:

Una lunga sessione di endurance al Castellet ci ha permesso di lavorare sull'affidabilità ed ha confermato i notevoli progressi realizzati in questo ambito. Abbiamo anche fatto una giornata di test in Qatar a gennaio con due vetture visto che la versione 2024 non era stata aggiornata su questa pista l'anno scorso.

Non poteva mancare il commento di Jean-Marc Finot, Senior VP of Stellantis Motorsport:

Abbiamo concluso in modo positivo la stagione 2024 con un quarto posto al Fuji e un terzo in Bahrein. Ora dobbiamo trovare prestazioni un po' più elevate, un Joker incentrato sulle sospensioni sarà schierato a partire dal Qatar.

Prima volta per Jakobsen

Debutto in Hypercar in Medio Oriente per Malthe Jakobsen. Il danese sarà in azione con la vettura #93 insieme al francese ex campione FIA Formula E Jean-Éric Vergne ed al connazionale Mikkel Jensen. Il 21enne si appresta per vivere una nuova importante fase della propria carriera a pochi giorni dal successo nell’Asian Le Mans Series 2024/25 in LMP2 con i colori di Algarve Pro Racing.

Il nativo di Thisted vanta due titoli in LMP2 nel campionato asiatico indetto da ACO oltre al titolo LMP3 nell’European Le Mans Series. Il 21enne rimpiazza l’elvetico Nico Mueller, pronto per una nuova esperienza con Porsche Motorsport in Formula E e non solo.

Luca Pellegrini