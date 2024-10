MotoGP | GP Thailandia: le parole dei piloti alla vigilia di Buriram

Nuovo weekend, nuovo round della MotoGP, pronta a fare tappa a Buriram per il GP di Thailandia, diciottesimo appuntamento della stagione. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, a parlare sono stati i due diretti rivali nella corsa al titolo, Jorge Martin e Francesco Bagnaia, e il “terzo incomodo” Marc Marquez.

Martin carico per il back-to-back

Con una leadership rafforzata dopo il weekend australiano, Jorge Martin arriva in Thailandia con più di un motivo per essere felice. Il trend è sicuramente positivo e anche a Buriram ci sono tutte le carte in regola per fare bene, ma guai ad abbassare la guardia: "Sono felice di essere qui, gli ultimi weekend sono andati bene e sono fiducioso. Sarà comunque difficile, sia Pecco che Marc sono molto forti".

L'attenzione si è poi spostata su due temi “caldi". Il primo riguarda l'incidente tra Bezzecchi e Viñales nella Sprint di Phillip Island, i cui strascichi sono arrivati fino in Thailandia, ma lo spagnolo non ha voluto esporsi troppo: "Siamo piloti professionisti, conosciamo i rischi che ci prendiamo. La direzione gara ha preso la sua decisione sull'incidente Bez-Vinales, non c'è molto altro da dire".

Infine, sul tanto vociferato (ma ancora non confermato) ritorno in MotoGP di Andrea Iannone [in sostituzione di Fabio Di Giannantonio, ndr], ‘Martinator’ si è espresso positivamente: "Dopo quello che gli è successo, sarebbe bello. In SBK ha dimostrato di essere a un buon livello".

Bagnaia, missione recupero

Acciaccato moralmente dopo un GP in ombra, Francesco Bagnaia si presenta in Thailandia consapevole di avere un solo obiettivo per il weekend: arrivare davanti a Martin e ricucire il gap di 20 punti prima che sia troppo tardi. La carica non manca: "La mia missione è recuperare punti. questo circuito è meglio per me rispetto a Phillip Island dove non sono mai stato il più veloce. Questo tracciato mi piace, penso di aver un potenziale più alto qui, anche se l'anno scorso lui [Martin] è stato più intelligente e ha vinto. Vedremo".

Interpellato anche a lui sull'incidente tra Bezzecchi e Viñales, ‘Pecco’ ha analizzato lucidamente - e più nel dettaglio - la dinamica di quanto accaduto: "Ci sono delle curve in cui, quando stai superando un pilota e l'altro frena, si rischia molto perché vieni risucchiato dalla scia. Anche a me è successo in Qatar con Di Giannantonio, sono stato risucchiato. Ma sicuramente bisognerà parlare con la Safety Commission".

In chiusura, sul ritorno di Iannone il ducatista ha parlato delle possibili difficoltà che potrebbe incontrare ‘The Maniac’: "Speravo di vedere Bulega su quella moto… ma penso che Andrea si divertirà un sacco, anche se la Malesia non è un circuito facile. Ha smesso di guidare una Ducati nel 2016, e la differenza tra allora e oggi è enorme. Si adatta un po' meglio a tutti, ma per essere veloce devi forzarla un po'; è una moto competitiva e devi essere aggressivo in alcune circostanze. Adattarsi a una MotoGP non è facile".

Marquez, in Thailandia sarà il terzo incomodo?

Se è vero che 'tra i due litiganti, il terzo gode', ecco che in questo finale di stagione chi potrebbe divertirsi più del previsto è Marc Marquez, di fatto fuori dalla lotta per il titolo, ma più in forma che mai dopo la vittoria (in rimonta) di Phillip Island. Ripetersi a Buriram non sarà facile, ma mai dire mai: "Per battere questi due ragazzi [Martin e Bagnaia] devi alzare l'asticella sempre, ma le ultime due gare sono andate bene. Speriamo di riuscire a lottare anche qui".

Il tutto con la consapevolezza di non avere nulla da perdere in questo finale di stagione: "Il mio obiettivo principale l'ho già raggiunto. Ora voglio continuare a essere costantemente presente sul podio. Poi vediamo se riuscirò a vincere un'altra gara. So dove posso migliorare, anche in vista dell'anno prossimo".

Una corsa all'iride che l'otto volte Campione del Mondo sta seguendo da una posizione privilegiata e su cui ha detto la sua: "Sono super veloci entrambi. Martin ha questo piccolo vantaggio in classifica e forse Bagnaia deve prendere qualche rischio. Ma Pecco sa come fare, ha vinto gli ultimi due Mondiali".

E a proposito di opinioni, Marquez non si è risparmiato, prendendo una netta posizione sull'incidente tra Bezzecchi e Viñales: "Secondo me è stato un errore di Bezzecchi, perché Maverick era già davanti. La Direzione Gara ha poi preso la sua decisione e va rispettata". E infine, sul possibile ritorno di Iannone in MotoGP: "Sarà bello rivederlo perché ha davvero talento, anche se sarà difficile dopo tanti anni".

Gli orari del weekend

Piloti e team sono pronti a scendere in pista per il diciottesimo appuntamento del Motomondiale , in scena nel weekend a Buriram. I motori si accenderanno nella notte italiana di venerdì per le consuete sessioni di prove libere. Sabato notte le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint Race in prima mattinata. Il gran finale domenica notte, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 06:00.

Venerdì 18 ottobre

04:00 | Moto3 – Prove Libere

04:50 | Moto2 – Prove Libere

05:45 | MotoGP – Prove Libere 1

08:15 | Moto3 – Prove 1

09:05 | Moto2 – Prove 1

10:00 | MotoGP – Prove Ufficiali

Sabato 19 ottobre

03:40 | Moto3 – Prove 2

04:25 | Moto2 – Prove 2

05:10 | MotoGP – Prove Libere 2

05:50 | MotoGP – Qualifiche

07:50 | Moto3 – Qualifiche

08:45 | Moto2 – Qualifiche

10:00 | MotoGP – SPRINT RACE (13 giri)

Domenica 20 ottobre

04:40 | MotoGP – Warm Up

06:00 | Moto3 – GARA (19 giri)

07:15 | Moto2 – GARA (22 giri)

09:00 | MotoGP – GARA (26 giri)

Come di consueto, LiveGP.it sarà live sui propri canali social per raccontare minuto per minuto le emozioni del Gran Premio di Thailandia della MotoGP.

Giorgia Guarnieri