Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 03/04 maggio

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Protagonista assoluto il GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup da Brands Hatch e l'European Le Mans Series da Le Castellet insieme alla Michelin Le Mans Cup. In Italia, invece, inizia la stagione agonistica con Porsche Carrera Cup Italia, Campionato Italiano GT Endurance, TCR Italy, F4 Italy e Formula Regional Europe.

Buon divertimento con tutto il motorsport in diretta streaming su LiveGP.it e…continua a seguirci per i prossimi appuntamenti in pista!

Le dirette di venerdì 02 maggio

17.20 | TCR World Tour - Mexico qualifiche

22.40 | TCR World Tour - Mexico race-1

Le dirette di sabato 03 maggio

08.15 | Monocrome GT4 Australia - Sydney race-1

8.30 | Formula Regional Alpine Europe - Q1 Misano

9.00 | Ligier European Series - Paul Ricard race-1

10.20 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup - Brands Hatch FP

11.30 | GT World Challenge Australia Powered by AWS - Sydney race-1

11.40 | F4 Italia - Misano race-1

11.45 | Michelin Le Mans Cup - Le Castellet qualifiche

12.00 | TCR Italy - Misano race-1

13.05 | Ligier European Series - Paul Ricard race-2

13.10 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup - Brands Hatch Pre-qualifiche

14.15 | Campionato Italiano Sport Prototipi - Misano race-1

14.15 | European Le Mans Series - 4h Le Castellet qualifiche

15.05 | TCR Italy DSG - Misano race-1

16.05 | Formula Regional Alpine Europe - race-1 Misano

16.45 | Michelin Le Mans Cup - Le Castellet

11.40 | F4 Italia - Misano race-2

19.10 | TCR World Tour - Mexico race-2

17.30 | GT World Challenge Europe Powered by AWS - Brands Hatch qualifiche

18.00 | Campionato Italiano GT - Qualifiche Misano

20.20 | F1 Academy - Miami race-1

Le dirette di domenica 04 maggio

01.00 | TCR World Tour - Mexico race-3

2.50 | Monocrome GT4 Australia - Sydney race-2

5.40 | GT World Challenge Australia Powered by AWS - Sydney race-2

08.30 | Formula Regional Alpine Europe - Q2 Misano

9. 55 | TCR Italy - Misano race-2

10.50 | F4 Italia - Misano race-3

11.30 | European Le Mans Series - 4h Le Castellet 2025

11.40 | Campionato Italiano Sport Prototipi - Misano race-2

11.45 | GT World Challenge Europe Powered by AWS - Brands Hatch race-1

14.05 Campionato Italiano GT - Misano

16.00 | GT World Challenge Europe Powered by AWS - Brands Hatch race-2

17.15 | Formula Regional Europe - Misano race-2

18.25 | TCR Italy DSG - Misano race-2

19.00 | F1 Academy - Miami race-2

19.25 | F4 Italia - Misano race-4