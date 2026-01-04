Dakar 2026 | Moto, Stage 1: ancora KTM in testa con Canet e Sanders

Dopo il breve Prologo disputato per inaugurare l'edizione 2026 della Dakar ha avuto inizio la sfida vera propria, anche se i risultati delle moto raccontano una storia molto simile a quella della tappa inaugurale. A prendersi lo Stage 1 è infatti Edgar Canet, già primo classificato nel Prologo e pilota più giovane della storia a farlo, seguito ancora da Daniel Sanders al secondo posto e Ricky Brabec al terzo.

KTM sempre al comando tra Prologo e Stage 1

Il nuovo anno si è aperto nel migliore dei modi per il marchio KTM, che fino a questo momento nel corso dell'edizione 2026 della sfida nel deserto della Dakar ha dominato sia il Prologo che la prima tappa. Già nella prova inaugurale delle moto era stato Edgar Canet a prevalere su tutti, entrando di diritto nella storia come il più giovane vincitore di sempre di una tappa della Dakar tra le due ruote, a soli vent'anni. Il pilota spagnolo non si è però accontentato e ha fatto sua anche la prima vera prova della Dakar, lo Stage 1 che prevedeva un percorso ad anello che iniziava e finiva a Yanbu, per un totale di 518km in totale tra le dune del deserto, con 305km cronometrati. A suo favore è andata anche la penalità di 6 minuti ricevuta da Ross Branch - vincitore effettivo della tappa - per non aver rispettato i limiti di velocità, cosa che lo ha fatto scivolare al settimo posto e che ha consegnato a Canet la vittoria. Al secondo posto definitivo al termine della prova arriva invece Daniel Sanders, in una doppietta KTM che replica il medesimo risultato del Prologo e proietta il marchio austriaco tra i favoriti per le successive prove. Il campione in carica della Dakar ha chiuso la tappa con 1:32 minuti di distacco rispetto a Canet, che ha terminato invece in 03:16:11.

Credits: Dakar

Brabec ancora sul podio, 26esimo posto per Lucci

Il podio dello Stage 1 della Dakar 2026 si chiude in maniera identica rispetto a quello del Prologo, con Ricky Brabec che si prende il terzo posto in classifica al termine della prova. Così facendo viene spezzato il dominio di KTM, con lo statunitense che ha portato nella Top3 il team Monster Energy Honda HRC, con un tempo totale di 3:17:43. Subito dietro a Brabec arriva Tosha Schareina, quarto alla fine della tappa e ulteriore portabandiera Honda in Top5, seguito però in quinta piazza da un altro alfiere KTM, l'argentino Luciano Benavides.

Menzione speciale per Paolo Lucci, pilota italiano di casa RSMoto HRC Race Service che ha chiuso la prima tappa della sua quinta partecipazione alla Dakar in 26esima posizione. Il numero #29 aveva già chiuso il Prologo come migliore italiano della sua categoria e ora riconferma il risultato, avendo poco distante alle sue spalle Tommaso Montanari, 28esimo alla fine della tappa.

Dakar 2026 | Stage 1 Moto – Classifica Top 10

Pos. Pilota Moto Tempo / Gap 1 Edgar Canet KTM 03:16:11 2 Daniel Sanders KTM +1'02" 3 Ricky Brabec Honda +1'32" 4 Tosha Schareina Honda +1'49" 5 Luciano Benavides KTM +3'48" 6 Ignacio Cornejo Hero +4'39" 7 Ross Branch Hero +5'52" 8 Adrien Van Beveren Honda +8'58" 9 Michael Docherty KTM +9'55" 10 Skyler Howes Honda +10'26"

Valentina Bossi

