ARL GT3 Trophy: RFM e-Sport punta in alto nella prova di Hockenheim

Mentre i motori reali tornano ad accendersi per un inizio di stagione sempre più imminente, la Apex Racing League continua le sue attività con la ARL GT3 Trophy, competizione eSports sul celebre titolo iRacing che stasera andrà in scena in Germania, sul circuito di Hockenheim, per la quarta tappa. Tra i team partecipanti di questo campionato, i nostri partner di RFM e-Sport proveranno a riconfermarsi protagonisti nella categoria AM con le loro Porsche GT3 R 992 (brandizzate LiveGP.it) assegnate a Francesco Messina, Vincenzo Occhipinti e Simone Maggioli.

Nelle gare precedenti…

Al momento la classifica di categoria vede proprio il nostro Vincenzo Occhipinti in testa con 129 punti a pari merito col britannico Russ Fowler di Varano eSports. Per il pilota #397 è stato un inizio di stagione molto positivo con la pole position nella tappa inaugurale di Daytona e le vittorie nelle due gare di Suzuka. Per quanto riguarda i suoi compagni, Francesco Messina (#342) e Simone Maggioli (#309) occupano attualmente la settima e 13a posizione in classifica con 99 e 33 punti, ma hanno del potenziale per migliorare la loro situazione.

Tali risultati mettono momentaneamente la RFM eSport all'undicesimo posto della classifica complessiva dei team con 228 punti, a soli 20 lunghezze dalla top 10 occupata da squadre più blasonate. La scorsa tappa a Road Atlanta ha visto la squadra conquistare due podi con Occhipinti secondo in Gara 1 e Messina secondo in Gara 2. Per Hockenheim l'obiettivo di RFM sarà quello di allungare la leadership in classifica e di consolidarsi come punto di riferimento nella categoria AM.

Dove vedere la tappa di Hockenheim

Sarà possibile seguire la gara di stasera come da programma sul canale ufficiale YouTube di Apex Racing League, dove la diretta inizierà alle ore 20:30 dall'Apex Racing Esports Studio. Se volete seguire direttamente le vetture di RFM e-Sport, potrete farlo con il loro canale YouTube dove forniranno gli on-board dalle loro vetture. Pronti a fare il tifo per i nostri ragazzi?