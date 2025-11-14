MotoGP | GP Valencia, Alex Marquez guarda al 2026: "Provato in ottica test"

Alex Marquez ha chiuso l'ultimo venerdì del campionato in quarta posizione, accedendo direttamente al Q2. Il vice campione del mondo ha vissuto una giornata costante, con dei miglioramenti visti dal primo turno alle Practice. La novità più importante è senza dubbio sulla sua moto: il #73 monta infatti tutti gli aggiornamenti della Desmosedici GP25.

Alex Marquez in cerca di miglioramenti con vista del 2026

Alex Marquez ha cominciato l'ultimo fine settimana della stagione con un occhio al prossimo anno. Il pilota Gresini Racing è infatti sceso sul circuito di Valencia nel primo turno di libere con una moto con specifica aereodinamica (e non solo) della Ducati 2025. Una prova in vista del prossimo anno, in cui la squadra avrà a disposizione la moto ufficiale del costruttore italiano. La giornata di oggi si è conclusa con un quarto posto finale che è valso al pilota spagnolo l'accesso al secondo turno di qualifiche. Un venerdì positivo per il numero 73, che ha testato sia le specifiche del 2025, che quelle usate sino allo scorso weekend. E ha messo delle buone basi per la qualifica di domani. Un fine settimana che potrebbe regalare un buon risultato ad Alex Marquez, che nel Gran Premio di casa ha l'occasione di concludere la stagione nel migliore dei modi. Per un 2025 che può considerarsi eccellente per il minore dei fratelli Marquez e una spinta importante in vista del prossimo anno.

“Giornata positiva. Stiamo già provando le componenti dei test”

Il pilota spagnolo ha commentato così la giornata di oggi:

La giornata è andata piuttosto bene. È vero che ieri sera c'era molto fango in pista, e stamattina abbiamo dovuto lavorare sulla situazione. Abbiamo commesso qualche errore alle curve 6 e 8, ma poi è andato tutto bene. Possiamo lavorare sodo, siamo in Q2, quindi siamo contenti. Dovevamo lavorare di più sull'assetto; ci siamo concentrati di più sui test delle componenti che avevamo, e non ci siamo concentrati tanto sull'assetto finale. Quindi c'è margine di miglioramento in quell'area. Cercheremo di avere tutto più chiaro domani e di concentrarci su un pacchetto solido.

Sul pacchetto aerodinamico del 2025, il vice campione del mondo ha detto:

Stiamo già testando le cose previste per il test nel fine settimana. Avremo parecchie cose su cui lavorare; ci saranno tre piloti ufficiali invece di quattro, quindi il carico di lavoro sta aumentando. Ed è su questo che stiamo cercando di concentrarci durante il Gran Premio, in modo che martedì, che si prevede sarà una giornata più fredda del solito e ci saranno meno ore di pista, possiamo sfruttarle al meglio. Dato che si tratta di cose già testate da altri piloti, non si è così cauti perché si sa che sono componenti che funzionano, che non faranno nulla di inaspettato. Si è un po' più sicuri. È vero che ho testato il pacchetto aerodinamico solo per due stint, e quello che stiamo cercando di fare è raccogliere informazioni extra per martedì, quando le temperature saranno buone, e usare quel tempo in pista per altre cose. Le informazioni che raccogliamo sono importanti, ma il compito del pilota è spingere le cose al limite, e che gli ingegneri vedano nei dati cosa funziona meglio.

Infine, Alex Marquez per la gara si aspetta una bella lotta con Acosta e Bezzecchi:

Siamo tutti molto ansiosi di concludere in bellezza e siamo tutti e tre in ottima forma. Pedro ha sicuramente una motivazione in più per la sua prima vittoria. Poi c'é Marco e ci sono sempre le sorprese. Le gare qui sono sempre molto aperte, l'usura delle gomme è piuttosto elevata e dobbiamo essere preparati al meglio per domenica. Cercheremo di qualificarci al meglio, perché qui i sorpassi sono difficili.

Federica Passoni