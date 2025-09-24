Max Verstappen torna al Nürburgring con una Ferrari GT3

Max Verstappen torna al Nürburgring per una nuova prova del NLS, questa volta in GT3 con una Ferrari 296 schierata da Emil Frey Racing. Dopo aver ottenuto il Permit, due settimane fa, l'olandese si prepara per il debutto nella classe regina dell'Inferno Verde insieme Chris Lulham.

Max Verstappen torna al Ring

La notizia era nell'aria da tempo già dopo la chiusura di NLS 7, round che ha segnato la ‘prima volta’ al Ring del quattro volte campione del mondo di F1. Il #1 di Red Bull Racing per il ‘Circus’ si sposta ora in GT3, una prova generale in vista della possibile partecipazione alla prossima edizione della 24.

La Rossa #31 vedrà in azione oltre alla stella della massima formula anche dell'amico Chris Lulham, campione 2025 del GT World Challenge Europe Powered by AWS in Sprint Cup.

La corsa di questo weekend si terrà nuovamente sulla distanza delle quattro ore, la partenza è indetta alle 12.00 come accade per ogni round del Nürburgring Endurance Series.

110 auto per NLS 9

11 GT3 sono previste nello schieramento che prevede in totale 110 auto. In SP9, la categoria principale, spiccano oltre alla Ferrari #31 le due Ford Mustang GT3 di Haupt Racing Team e la Porsche 992 GT3-R di Dinamic GT.

Nel primo caso segnaliamo Vincent Kolb/Frank Stippler e la #9 di Dennis Fetzer/Fabio Scherer/Jann Mardenborough. La compagine tricolore invece porterà in azione l'ex campione della classe LMGT3 del FIA World Endurance Championship Joel Sturm e l'ex campione della Porsche Supercup Bastian Buus.

Purtroppo mancano all'appello le Porsche di Falken Motorsport che hanno controllato la scena quest'anno in quasi tutte le sfide del NLS. Il marchio di Stoccarda ha vinto ogni appuntamento del NLS da inizio anno ad oggi ad eccezione dell'ottava sfida della stagione, competizione che ha incoronato Ford e HRT.

Sabato la competizione del NLS verrà offerta come sempre live sul canale ufficiale del Ring, sul canale ADAC Motorsport e sul portale del NLS.

Luca Pellegrini