MotoGP | Al via i test invernali 2025: date, sedi e orari delle prove

La stagione 2025 di MotoGP è finalmente pronta per entrare nel vivo. Mentre i vari team sono alle prese con le varie presentazioni di livree e line-up, l'azione in pista scatterà sul tracciato malese di Sepang per tre giorni di shakedown che vedranno all'opera collaudatori e rookie, oltre ai piloti di Honda e Yamaha. Il tutto in attesa dell'attesissimo appuntamento della prossima settimana, quando dal 5 al 7 Febbraio tutti i titolari saranno protagonisti delle prime sessioni di test collettivi.

Saranno tre giornate che forniranno soltanto un antipasto di quanto si vedrà successivamente, ma lo shakedown MotoGP di inizio stagione promette comunque di riservare svariati motivi d'interesse. Ad aprire le danze ci penseranno infatti i piloti collaudatori ed i rookie al via della nuova stagione, insieme ai portacolori delle Case giapponesi (Honda e Yamaha) che possono usufruire delle concessioni previste dal regolamento.

31 Gennaio-2 Febbraio: i piloti presenti nello shakedown

Quest'anno saranno ben tre i debuttanti al via nella classe regina, che dunque potranno cimentarsi in sella alle rispettive moto già a partire da questa porzione di test MotoGP 2025. In pista a Sepang troveremo infatti il campione del mondo Moto2 Ai Ogura, pronto a difendere i colori del team Aprilia Trackhouse, il thailandese Somkiat Chantra sulla Honda del team LCR e Fermin Aldeguer, al debutto con la Ducati del Gresini Racing. Oltre al debuttante spagnolo, la Casa di Borgo Panigale potrà fare affidamento sul collaudatore ufficiale Michele Pirro, mentre Aprilia si affiderà all'altrettanto riconfermato Lorenzo Savadori. Nessun rookie in casa KTM, che dunque potrà schierare i due tester Pol Espargaró e Dani Pedrosa. Capitolo a parte, come detto, per Yamaha e Honda, le quali potranno puntare già sui rispettivi piloti titolari. Da un lato sarà da registrare l'esordio sulla M1 di Augusto Fernandez ma anche il ritorno di Andrea Dovizioso, quest'ultimo in pista nelle prime due giornate: entrambi saranno al fianco di Fabio Quartararo e Alex Rins per la squadra ufficiale, mentre Jack Miller e Miguel Oliveira porteranno in pista le moto del team Pramac. Saranno ben sei i piloti in azione anche per Honda: oltre ai due ufficiali Luca Marini e Joan Mir, saranno della partita anche i portacolori LCR (Johann Zarco e il già citato Chantra), insieme ai collaudatori Aleix Espargarò e Takaaki Nakagami. Il programma delle singole giornate prevede l'azione in pista dalle 10 alle 18 locali (corrispondenti alle 3-11 del mattino in Italia).

5-7 Febbraio: primi test collettivi in Malesia

La situazione diventerà decisamente più “calda” nella settimana seguente, quando entreranno in azione tutti i piloti titolari. Grande attesa, inutile perfino sottolinearlo, per l'esordio di Marc Marquez nel team ufficiale Ducati dopo la sgambata di Barcellona dello scorso Novembre, con lo spagnolo che andrà ad affiancare il due-volte iridato Pecco Bagnaia. Dopo la prima presa di contatto dello scorso anno, sarà anche la prima “vera” occasione di vedere in pista il neo-campione del mondo Jorge Martin in sella all'Aprilia, dove troverà l'altra new-entry Marco Bezzecchi, senza dimenticare ovviamente l'inedita coppia di casa KTM composta da Pedro Acosta e Brad Binder, mentre Enea Bastianini potrà iniziare a prendere confidenza con la RC16 del Tech3 insieme a Maverick Vinales. Tempo di riaccendere i motori anche per Fabio DiGiannantonio e Franco Morbidelli sulla Ducati del Pertamina VR46, così come per Alex Marquez sulla seconda moto del Gresini Racing. Anche in questo caso, il programma seguirà il medesimo schema dello shakedown per quanto riguarda gli orari, con i piloti in pista dalle 3 del mattino sino alle 11 italiane.

12-13 Febbraio: l'ultimo appello a Buriram

Prima dell'esordio stagionale in programma dal 28 Febbraio al 2 Marzo con il GP Thailandia, i piloti MotoGP avranno un'ulteriore opportunità per testare i mezzi a propria disposizione nell'ultima sessione di test collettivi. In questo caso saranno soltanto due le giornate di test sul tracciato di Buriram, lo stesso che ospiterà la prova inaugurale del Mondiale. L'occasione conclusiva per finalizzare la propria preparazione ad una stagione che si preannuncia interessante e tutta da seguire.

Marco Privitera