Moto2 | GP Olanda, Qualifiche: Moreira in pole, spavento per Salac e Lopez

Diogo Moreira conquista la pole position della Moto2 del GP d'Olanda. Di fianco a lui in prima fila Ivan Ortolà e il leader del mondiale, Manuel González. Brutto incidente per Salac e Lopez, entrambi portati al centro medico. Ancora in difficoltà gli italiani.

Diogo Moreira imbattibile

Diogo Moreira partirà dalla prima casella in griglia di partenza della Moto2. Con un tempo di 1:34.777, ha preso di forza la pole position del Gran Premio d'Olanda. Di fianco a lui in prima fila Ivan Ortolà. Lo spagnolo si è mostrato sempre competitivo nel corso del weekend e conquista un'ottima seconda posizione in vista della gara di domani. Terza posizione per il pilota InatctGP, Manuel González. Il leader del mondiale non è andato lontano dalla pole position, e domani avrà una buona opportunità per vincere.

Quarto Aron Canet, che rimane vicino a González e in gara dovrà provare a restare davanti al connazionale. Quinta posizione per Albert Arenas. Dopo la gara del Mugello, sembra continuare l'ottimo stato di forma del pilota Gresini. Subito alle sue spalle, Barry Baltus che però domani dovrà scontare un doppio long lap penalty, che complicherà la sua gara.

Holgado nella Top10, in difficoltà gli italiani

Apre la terza fila del Gran Premio d'Olanda, Senna Agius, seguito da Joe Roberts. Nona posizione per Daniel Holgado. Il rookie Aspar è riuscito a mettere insieme un buon giro che gli vale la partenza dalla Top10. Chiude la lista dei prima dieci Deniz Öncu. Sono più staccati invece gli italiani. Tony Arbolino è solo quindicesimo e precede Celstino Vietti, in sedicesima posizione.

Nel corso del Q2, Filip Salac è stato vittima di una brutta caduta, avvenuta dopo un contatto con Alonso Lopez. Entrambi i piloti sono parsi sofferenti dopo l'incidente e sono stati portati al medical center. Grande delusione per David Alonso. Il colombiano del team Aspar non è riuscito a passare il taglio del Q2 e domani è chiamato alla rimonta.

Moto2 | GP Olanda: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP

Giulia Pea