GTWC Europe | Valentino Rossi "Doppio podio fantastico nel week-end di casa"

Valentino Rossi è tornato a vincere a Misano questo week-end nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il #46 dello schieramento ha primeggiato in compagnia di Maxime Martin, la coppia ha vinto race-1 a meno di un anno dalla storica affermazione durante la seconda corsa dell'estate 2023.

Rossi bis a Misano

Il week-end di Rossi si è aperto con la pole di Martin per race-1, il ‘Dottore’ ha successivamente completato davanti ai propri tifosi l'ottimo lavoro iniziato dal teammate belga.

La coppia ha colto anche il terzo posto sotto i riflettori di race-2, una valida prestazione alle spalle della BMW M4 GT3 gemella #32 e della Mercedes AMG GT3 #48 di Winward Racing.

WRT inizia in ogni caso alla perfezione la Sprint Cup 2024 con tre affermazioni in quattro uscite. La BMW #32 vanta due successi all'attivo e di conseguenza la leadership provvisoria della classifica PRO con 4 punti di scarto sulla già citata Mercedes affidata a Lucas Auer/Maro Engel.

Valentino Rossi/Maxime Martin nella notte di Misano - Credits: Bonora Agency

La gioia di Rossi e Maxime

La leggenda del Motomondiale ha riportato in una nota:

Maxime ha fatto un lavoro fantastico mettendo la macchina in pole position per la prima gara. Sapevo che sarebbe stato molto difficile combattere con il #32. Sono felice perché abbiamo vinto ancora, un anno dopo la prima affermazione. È stato difficile alla fine di race-1 perché Charles stava lottando. È stato più difficile sorpassare, ma è stato fantastico realizzare un doppio podio nel week-end di casa”

Tanta soddisfazione anche per Maxime Martin. Quest'ultimo ha commentato ai margini della trasferta romagnola.

Sicuramente abbiamo trascorso un fine settimana fantastico! Possiamo dire di aver finito alla grande nel campionato Sprint, ottenere questi risultati nella pista di casa di Vale è ancora più bello

Il veterano belga ha tenuto a sottolineare la conclusione della stagione 2024 in Sprint Cup per lui e per Rossi. L'auto #46 disputerà infatti da ora in avanti solamente l'Endurance Cup, campionato che vede in azione anche Raffaele Marciello. Il terzetto si sta già ricomponendo in vista dei test della 24h di Spa, turno oltremodo significativo che scatterà da domani.

Luca Pellegrini - Da Misano