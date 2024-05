NASCAR Whelen Euro Series | Vittorio Ghirelli imperatore a Vallelunga

Vittorio Ghirelli vince il Round 4 della EuroNASCAR PRO conducendo ogni singola sessione a Vallelunga. Il pilota del team PK Carsport mantiene il banner rosso Whelen ed estende il suo vantaggio in campionato dopo un week-end da incorniciare.

Race-1: Ghirelli all'attacco sin da subito

Il dominio di Vittorio Ghirelli nella gara di casa continua con una straordinaria vittoria nella prima prova della EuroNASCAR PRO del NASCAR GP Italy. Il pilota della Chevrolet Camaro #24 PK Carsport ha respinto Paul Jouffreau al via e poi ha difeso magistralmente il suo vantaggio in una ripartenza da una Full Course Yellow al quinto giro. Ha poi guadagnato un comodo vantaggio assicurandosi la seconda vittoria della stagione, la quinta in carriera in EuroNASCAR PRO. L’italiano ha celebrato la vittoria con la sua famiglia in Victory Lane, regalando ai suoi fan un ricordo prezioso da custodire.

Nonostante le minacce di pioggia, il bel tempo ha tenuto per tutta la gara. I tifosi sono stati deliziati con entusiasmanti duelli dall’inizio alla fine, in particolare in occasione della ripartenza dalla Full Course Yellow con il gruppo compatto. La ripartenza ha cambiato il complesso della gara per molti piloti, ma nulla di tutto ciò ha influenzato Ghirelli, che ha mantenuto il comando per tutti i 18 giri portando a casa la seconda vittoria consecutiva nel NASCAR GP Italy, dopo aver vinto in precedenza Gara 2 dell’edizione 2023 dell’American Festival of Rome all’Autodromo di Vallelunga.

La ripartenza è stata una benedizione per Gianmarco Ercoli, che ha scelto un tempismo perfetto. Il campione in carica ha superato Paul Jouffreau e Tobias Dauenhauer assicurandosi il secondo posto con la Chevrolet #54 CAAL Racing. L’italiano ha perso una posizione nei confronti di Lucas Lasserre verso la fine, ma ha lasciato passare il francese perché aveva ricevuto l’informazione dal suo spotter che la Mustang #33 era stata penalizzata per aver ecceduto i track limits. Grazie ad un ottimo ritmo a fine gara e alle battaglie in pista che hanno ostacolato la progressione dei suoi rivali, Lasserre è comunque riuscito a conquistare l’ultimo gradino del podio.

Martin Doubek ha lottato duramente nelle prime posizioni ed è stato premiato con un quarto posto. Dauenhauer è rimasto vittima di una sfortunata catena di eventi alla ripartenza, ma il pilota tedesco del team Bremotion si è comunque assicurato un risultato nella top-5 davanti a Fabrizio Armetta del Club Motorsport. Dauenhauer si è detto scontento di Lasserre a causa del contatto, mentre Lasserre ha detto di avere un’auto in perfette condizioni come prova di non aver avuto alcun contatto. L’incidente è attualmente sotto indagine. Marc Goossens era a un passo dal podio, ma anche il belga ha ricevuto una penalità per non aver rispettato i track limits che lo ha fatto scendere al settimo posto. Anche Jouffreau e Liam Hezemans hanno subito penalità, ma sono comunque riusciti ad assicurarsi il primo e il secondo posto nel Junior Trophy.

Vladimiros Tziortzis ha completato la top-10 nella sua prima gara della stagione sulla Ford Mustang #1 Academy / Alex Caffi Motorsport. Sebastiaan Bleekemolen è dovuto partire 19esimo a causa di una penalità ricevuta dopo il Big One in Spagna, ma il pilota olandese ha recuperato bene per finire appena fuori dalla top-10. Ryan Vargas ha conquistato il terzo posto nel Junior Trophy, dodicesimo davanti al vincitore del Challenger Trophy Riccardo Romagnoli, che ha lottato bene nonostante i problemi di manovrabilità della sua vettura. Max Lanza e Paolo Valeri hanno completato la top-3 della speciale classifica riservata ai dilettanti d’elite.

Race-2: Vittorio Ghirelli re di Roma

Vittorio Ghirelli è stato invincibile nell’edizione 2024 del NASCAR GP Italy all’Autodromo di Vallelunga. L’inizio della gara non poteva andare meglio per l'italiano, che ha avuto subito la meglio su Gianmarco Ercoli prima di raggiungere il veloce e impegnativo Curvone. Ghirelli ha poi rapidamente distanziato il suo connazionale, lasciando l’intero gruppo nella polvere e gestendo il suo set di gomme Hoosier per assicurarsi la sua sesta vittoria in carriera. Dopo aver già vinto tre gare con la Chevrolet Camaro #24, Ghirelli e PK Carsport hanno consolidato il loro status di grandi favoriti per il titolo EuroNASCAR PRO nel 2024.

Ercoli ha mantenuto un ritmo costante finendo secondo e nonostante abbia mancato la vittoria, si è detto orgoglioso di ciò che ha ottenuto davanti ai suoi appassionati tifosi. Martin Doubek inizialmente ha perso la terza posizione a favore di Fabrizio Armetta al via, ma il pilota del team Hendriks Motorsport ha riconquistato la posizione al secondo giro e successivamente è stato incontrastato. Il ceco ha vissuto un weekend da sogno in Italia avendo già ottenuto vittorie in entrambe le gare della EuroNASCAR 2 e non vede l’ora di mantenere lo slancio nel prossimo round a Brands Hatch.

Liam Hezemans ha messo sotto pressione Armetta per diversi giri, spingendo l’italiano a commettere un errore al 12esimo passaggio e portando a casa il quarto posto assoluto e la vittoria nello Junior Trophy. Tobias Dauenhauer ha continuato a segnare punti con un risultato nella top-5 per Bremotion. Alla fine Armetta si è classificata sesta sotto la bandiera a scacchi davanti a Paul Jouffreau, che è arrivato secondo nel Trofeo Junior per piloti fino a 25 anni. Ulysse Delsaux, Marc Goossens e Sebastiaan Bleekemolen hanno completato la top-10.

Diversi nomi importanti hanno dovuto affrontare avversità. Ryan Vargas è stato costretto a effettuare una sosta imprevista che lo ha lasciato a un giro da Ghirelli. Lucas Lasserre era sulla buona strada per raggiungere il quarto posto quando la sua Ford Mustang Speedhouse #33 ha avuto problemi a soli cinque giri dalla fine. Anche Vladimiros Tziortzis si è ritirato dalla gara all’ottavo giro, un risultato tutt’altro che ideale per il cipriota che voleva proporsi per il titolo sulla Ford Mustang #1 Academy / Alex Caffi Motorsport.

Nella classifica provvisoria Ghirelli sale a 155 punti, estendendo il suo vantaggio a 27 lunghezze su Ercoli. Goossens è a soli quattro punti dal campione in carica della EuroNASCAR PRO. I contendenti del Junior Trophy Hezemans e Jouffreau sono saliti in classifica per completare la top-5. I due sono a pari merito con 119 punti.

I concorrenti della NASCAR Whelen Euro Series si prepareranno ora per il terzo round della stagione: il NASCAR GP UK, che si terrà sul famoso circuito Indy di Brands Hatch. L’evento American SpeedFest è uno degli appuntamenti più popolari del calendario della EuroNASCAR e regalerà tantissime emozioni l’8 e il 9 giugno 2024. Tutte le qualifiche e le gare saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della EuroNASCAR e su numerosi canali TV in tutto il mondo.