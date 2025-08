TCR Italy | Ley e Taylor si spartiscono il bottino a Imola, paura per Zanin e Bartoszuk

Non sono mancate come di consueto le emozioni a Imola nel quarto appuntamento stagionale del TCR Italy. Ad imporsi nelle due gare sono stati dapprima Alex Ley ed in seguito Nicolas Taylor, quest'ultimo in una gara-2 interrotta nelle fasi iniziali per uno spaventoso incidente che ha coinvolto Filippo Maria Zanin e Michal Bartoszuk, usciti fortunatamente incolumi dalle rispettive vetture. Nel DSG prosegue il dominio firmato SF Squadra Corse, con Eric Brigliadori e Matteo Roccadelli a spartirsi la posta in palio.

Baldan resta leader, ma Taylor non molla

Il TCR Italy va in vacanza dopo la tappa di Imola con Nicola Baldan ancora leader, ma con gli avversari che continuano a non mollare la presa. Il pilota veneto conserva sei punti di vantaggio nei confronti di Nicolas Taylor, quest'ultimo tornato prepotentemente in corsa per il titolo grazie ad un secondo e ad un primo posto. In gara-1 si è registrato il dominio firmato dal britannico Ley, abile a scavalcare subito il poleman Gabriele Covini e a gestire con un buon margine sino alla bandiera a scacchi gli avversari alle sue spalle, con Taylor che ha preceduto sul podio Matteo Poloni, quest'ultimo pronto a sfruttare gli errori di Covini e di Alessi. Non sono mancate le penalità post-gara, tra cui quella di 5" inflitta anche allo stesso Taylor per un taglio alla Variante Alta, con il pilota PMA che ha potuto comunque conservare la piazza d'onore.

La seconda manche si è aperta con l'attacco di Taylor e Baldan ai danni del poleman Babuin sin dalle prime battute, poco prima che la Safety Car intervenisse per un contatto che ha eliminato Cardone nel corso del primo giro. Poco dopo il restart si è verificato il violentissimo urto innescato da Bartoszuk (poi penalizzato) e che ha coinvolto Zanin, finito violentemente contro le barriere del Tamburello e per fortuna uscito indenne dalla sua Audi dopo un ribaltamento. L'esposizione della bandiera rossa, resasi necessaria per la riparazione delle barriere, ha preceduto la riapertura delle ostilità, con Taylor abile a conservare la leadership sino al traguardo precedendo Baldan e Babuin, quest'ultimo al suo primo podio stagionale e autore di una doppietta nella Master.

Matteo Roccadelli in azione a Imola

SF Squadra Corse al top, doppio podio per Lancellotti nel DSG

Nella categoria riservata alle vetture DSG è proseguito anche a Imola il dominio incontrastato da parte di SF Squadra Corse, con Eric Brigliadori e Mattia Roccadelli che si sono alternati sul gradino più alto del podio nelle due gare. Nella prima manche, il cesenate ha dominato in lungo e in largo, cogliendo il quinto centro stagionale e precedendo sul traguardo Gustavo Sandrucci e Mattia Lancellotti, quest'ultimo autore di una splendida rimonta dal fondo dopo che un'irregolarità tecnica riscontrata nelle verifiche gli aveva cancellato la pole. Roccadelli ha invece chiuso al quarto posto, dopo un paio di escursioni causate da alcune noie all'impianto frenante.

La lotta per il successo si è rivelata invece decisamente più accesa nella seconda prova, con Roccadelli e Brigliadori che hanno duellato a lungo per il vertice: alla fine a spuntarla è stato proprio il pilota piemontese, che ha preceduto il compagno di squadra il quale può comunque affacciarsi alla pausa estiva con 40 lunghezze di vantaggio. Si è confermato in terza piazza Mattia Lancellotti, autore di un weekend positivo con l'Audi di Planet Motorsport, mentre nelle fasi finali un contatto tra Palanti e Berton ha visto quest'ultimo finire a muro in uscita dalla Rivazza.

Il TCR Italy tornerà in pista per il quinto appuntamento stagionale in occasione del weekend in programma il 12-14 Settembre al Mugello, nel round che precederà la tappa conclusiva di Misano.

Da Imola - Marco Privitera