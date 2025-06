Calendari FIA F2 e F3 2026: Madring la grande novità

Non solo F1: oltre al programma per la prossima stagione della massima serie a ruote scoperte, la FIA ha pubblicato in queste ore anche il calendario 2026 per le serie propedeutiche di Formula 2 e Formula 3, che vedranno il loro rispettivo numero di gare invariato rispetto ai campionati di quest'anno. Non mancheranno però le novità sulle tappe in programma, con cambiamenti che riflettono quelli recentemente fatti per il calendario del prossimo Mondiale di Formula 1.

Calendario F2: due round in Spagna per il 2026

Per la FIA Formula 2 rimarranno sempre 14 i round previsti per la stagione 2026 che partirà come per quest'anno all'Albert Park di Melbourne. A seguire la categoria seguirà per la maggior parte lo stesso programma del campionato 2025, riaprendo i battenti in Medio Oriente con il double header Sakhir-Jeddah per poi debuttare sul suolo europeo a giugno nel Principato di Monaco. Confermati anche i round successivi di Barcellona, Spielberg, Silverstone, Spa-Francorchamps e Budapest.

Credits: Formula 2 / X.com

L'unica grande differenza rappresenta proprio l'esclusione di Imola dal Circus a favore del Madring, con il nuovo circuito cittadino che farà la sua comparsa anche nelle serie propedeutiche come seconda tappa spagnola. Nell'ambito della FIA F2 ospiterà l'11° round stagionale tra le tappe di Monza e Baku. Dopodiché ci sarà la ormai tradizionale pausa di due mesi prima delle due tappe che faranno da rush finale del campionato 2026 sempre in Medio Oriente, tra i circuiti di Lusail ed Abu Dhabi.

Calendario F3: Madrid chiude il campionato

Poche novità anche per la FIA Formula 3 che avrà sempre 10 gare in programma per il 2026: come per la “sorella maggiore”, si partirà in Australia per poi volare in Bahrain, dopodiché ci sarà una mini-pausa di un mese e mezzo prima della terza tappa di Monaco, che aprirà la loro stagione europea. Confermati anche i round di Catalunya, Spielberg, Silverstone, Spa-Francorchamps e Budapest per un calendario che si può dire uguale a quello del 2025 al 90%.

Credits: Formula 3 / X.com

La differenza la fa, nuovamente, l'esclusione di Imola e l'ingresso del Madrid nel calendario F1: di conseguenza, il circuito cittadino della capitale spagnola farà il suo debutto anche qui per ospitare l'ultimo round del campionato FIA F3 2026 nel weekend dell'11-13 settembre, prendendo il ruolo occupato negli ultimi anni dall'Autodromo Nazionale di Monza. La tappa brianzola rimane comunque nel calendario come il nono e penultimo round della stagione.

Ovviamente al Madring rimane ancora l'asterisco per l'eventuale omologazione di un circuito cittadino su cui stanno continuando i lavori, ma dovrebbe essere una formalità data la forza di un progetto che può contare su un ambasciatore d'eccezione come il madrileno Carlos Sainz e un contratto in vigore fino al 2035.

Andrea Mattavelli