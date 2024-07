NASCAR Whelen Euro Series | Liam Hezemans padrone a Raceway Venray

Tanta battaglia nel ritorno della NASCAR Whelen Euro Series al Raceway Venray. Liam Hezemans domina la scena in EuroNASCAR PRO, mentre Martin Doubek si impone nella EuroNASCAR 2 dopo un week-end particolarmente avvincente.

Loris Hezemans è stato il pilota a conquistare la vittoria nell’ultima visita della NASCAR Whelen Euro Series al Raceway Venray nel 2019. Cinque anni dopo, la EuroNASCAR è tornata sull’ovale di mezzo miglio nei Paesi Bassi e il fratello minore di Loris, Liam Hezemans, è stato incoronato Campione del NASCAR Oval GP. Dopo una gara emozionante nella EuroNASCAR PRO, il 21enne olandese ha condotto tutta la corsa in testa e ha mantenuto la calma durante una ripartenza nelle fasi finali della gara per conquistare la sua terza vittoria della stagione 2024. Con grande gioia dei tifosi olandesi che hanno assistito al tanto atteso ritorno delle corse su ovale della EuroNASCAR.

Liam Hezemans trionfa davanti al proprio pubblico

Hezemans ha messo a segno un’ottima partenza quando è scesa la bandiera verde e alla curva 3 l’olandese ha completato il suo sorpasso sul poleman Vittorio Ghirelli. Il giovane talentuoso ha sfruttato a suo favore la linea interna, teoricamente più lenta, e ha ampliato il vantaggio mentre i suoi rivali si davano battaglia dietro di lui. Si è fatto strada in modo efficiente nel traffico per la maggior parte della gara, ma un testacoda che ha coinvolto Thomas Toffel al giro 92 ha rimescolato le carte.

Il pilota Hendriks Motorsport ha scelto di restare sulla corsia esterna per la ripartenza. La decisione ha dato i suoi frutti quando Gianmarco Ercoli, partito dall’interno, è andato in sovrasterzo in entrata alla prima curva. Con la gara estesa a 104 giri, Hezemans ha mantenuto la calma e ha condotto i giri rimanenti per proseguire la sua serie di vittorie consecutive nella stagione EuroNASCAR 2024. Per coronare l’emozione di una vittoria casalinga, ha anche portato a casa il primo premio nel Trofeo Junior per piloti fino a 25 anni.

È stato un vero lavoro di sopravvivenza alla ripartenza, ma questa è la NASCAR nella sua forma migliore!” disse Hezemans in Victory Lane. “Ho bisogno di riprendere fiato perché è stato così intenso, ma è stato un lavoro fantastico! Ringrazio tutto il team Hendriks Motorsport perché mi ha dato una macchina perfetta per la nostra gara di casa. Grazie anche a Gianmarco perché la battaglia è stata davvero bella. Ha provato a passarmi, ma io sono rimasto nella mia posizione e ho dato il massimo. Sono incredibilmente felice che alla fine ce l’abbiamo fatta!

Mentre per Hezemans tutto andava per il meglio, nel vero stile delle gare di short track ci sono state tensioni tra i suoi rivali più vicini. Ercoli del team CAAL Racing è tornato sul podio con un secondo posto, ma ha avuto un acceso dibattito con Ghirelli a seguito di un incidente nel primo giro che ha coinvolto i due contendenti al titolo. Il terzo posto è andato a Paul Jouffreau sulla Ford Mustang #3 di RDV Competition, tuttavia, Ryan Vargas ha usato parole forti per il francese dopo che sono entrati in contatto durante la gara.

Ghirelli e Vargas sono comunque tornati a casa con un ottimo piazzamento nella top-5. L’americano ha anche contribuito alla vittoria del suo team, 3F Racing, nella battaglia per la classifica Endurance Team quando i risultati della EuroNASCAR PRO e della EuroNASCAR 2 sono stati combinati insieme. Sebastiaan Bleekemolen ha fatto una bella gara in casa e ha ottenuto un sesto posto come ultima vettura a finire nel giro del leader.

Tobias Dauenhauer, Marc Goossens, Thomas Krasonis e Victor Neumann hanno completato le prime 10 posizioni. Dauenhauer, Krasonis e Neumann hanno dato vita ad una fantastica battaglia con il pilota dell’Academy / Alex Caffi Motorsport Vladimiros Tziortzis che ha visto tutti e quattro i piloti scambiarsi di posizione per tutta la gara. Nonostante il suo testacoda, Toffel ha comunque vinto la classifica speciale del Challenger Trophy riservata ai piloti amatoriali d’élite nella massima divisione del campionato ufficiale europeo NASCAR.

Martin Doubek al vertice nella EuroNASCAR 2

Nel 2015, un giovane pilota ceco di nome Martin Doubek ha partecipato al primo evento NASCAR Whelen Euro Series mai tenutosi al Raceway Venray per fare il suo debutto in EuroNASCAR 2. Nel 2024, Doubek è finalmente diventato il padrone dell’ovale da mezzo miglio nella sua decima stagione in questo sport. Il pilota del team Hendriks Motorsport è tornato in Victory Lane con una vittoria autorevole, percorrendo tutti i 70 giri del NASCAR Oval GP in testa, partendo dalla Pole Position e ottenendo non solo la sua quinta vittoria nel 2024, ma anche la dodicesima vittoria che lo colloca in vetta alla classifica dei più vincenti della storia nella divisione più imprevedibile della EuroNASCAR.

Con la Pole Position in tasca, a Doubek è stato concesso il privilegio di partire dalla fila esterna, quella ideale. Il pilota Hendriks ha rapidamente costruito un buon vantaggio quando è calata la bandiera verde e ha lavorato in modo efficiente per mantenere il gap nel traffico. Con i suoi rivali più vicini Cappelli, Vargas e Neumann impegnati a battagliare tra loro e Linster in difficoltà a livello meccanico, si è aperta la strada per cogliere la bandiera a scacchi e diventare il primo vincitore della EuroNASCAR 2 su ovale in cinque anni.

“È fantastico! Fa dannatamente caldo in gara! E’ sembrata decisamente lunga, ma sono sorpreso che non ci siano state safety car o caution”, ha detto Doubek in Victory Lane. E’ positivo che siamo arrivati fino alla fine in verde. Mi sento bene, ma sono dannatamente stanco e ho bisogno di riposarmi un po’ per domani perché avrò un’altra gara da 100 giri! Non so come ce la farò, ma farò del mio meglio!”

La battaglia per il secondo posto tra Cappelli, Vargas e Neumann è stata memorabile. I tre piloti hanno offerto ai numerosi appassionati uno spettacolo nel classico stile Pure Racing. Cappelli sapeva che difendere la linea esterna era la chiave del successo e ha sfruttato lo slancio aggiuntivo in uscita dalle curve per mantenere la seconda posizione nonostante una serie di attacchi portati da Vargas. Alla fine, l’italiano ha portato a casa il secondo posto e si è aggiudicato il successo nel Legend Trophy riservato ai piloti dai 40 anni in su.

Le corse su ovale sono un territorio familiare per Vargas, che ha già condiviso la pista con i migliori piloti della NASCAR Xfinity Series e della Truck Series. Assestatosi al quarto posto nelle fasi iniziali, l’americano ha sfruttato la sua conoscenza dell’ovale per superare Neumann al 42esimo giro ma non è riuscito a sopravanzare Cappelli. Il pilota della Chevrolet Camaro #30 del 3F Racing è stato premiato con il suo primo podio assoluto nella EuroNASCAR 2. Nonostante abbia mancato un piazzamento tra i primi tre, Neumann è stato felicissimo dei suoi risultati dopo aver doppiato la concorrenza nel Rookie Trophy.

La NASCAR Whelen Euro Series 2024 andrà ora in pausa estiva con il finale della stagione regolare del NASCAR GP Repubblica Ceca in programma all’Autodrom Most dal 31 agosto al 1 settembre. Tuttavia, è confermato che il ritorno delle corse su ovali in Europa dopo cinque anni è valso l’attesa per tutti i soggetti coinvolti. Tutte le qualifiche e le gare saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della EuroNASCAR e su diverse reti televisive di tutto il mondo.