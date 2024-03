F1 | McLaren rinnova con Zak Brown, la proprietà si sposta in Bahrain

Tempo di annunci in casa McLaren dopo il venerdì del Gran Premio d'Australia 2024, terzo round del Mondiale F1. IL marchio di Woking ha infatti rinnovato contratto per il CEO Zak Brown, confermato almeno fino al 2030.

La notizia arriva insieme ad un indiscrezione di Sky News UK sull'ipotetico acquisto del costruttore britannico da parte del fondo del Bahrain (Mumtakakat Holding Company)

L'ingaggio di Norris e la nuova struttura

Sotto la guida dell'imprenditore di Los Angeles, la McLaren è tornata nelle zone alte della classifica tramite la firma di figure chiave e la ristrutturazione dello staff a Woking. Per la prima, spiccano senza dubbio quella di Lando Norris, l'uomo-copertina della McLaren che ha debuttato con loro in Formula 1 nel 2019, e di Oscar Piastri, giovane talento australiano strappato dalla Alpine, che comporranno fino al 2026 (salvo scenari di mercato) una delle line-up di piloti più forti e promettenti di questa generazione.

Sotto la guida di Brown, la McLaren è passata in pochi anni dal midfield a tornare a lottare per il podio

Credits: McLaren / Twitter X

Altri miglioramenti tangibili sono stati fatti agli impianti e in particolare modo alla struttura della scuderia, con quella attuale a “tre pilastri” composta da altrettanti direttori tecnici, ognuno specializzato in un determinato reparto, che ha fatto scuola per i team di centro gruppo (tra cui la stessa Alpine). Con nomi del calibro di Rob Marshall (ex-Red Bull), David Sanchez (ex-Ferrari), il team guidato al muretto da Andrea Stella è diventato una forza da non sottovalutare nel paddock, espandendosi nel frattempo in altre serie motoristiche quali la IndyCar (con il team Arrow), la Formula E e la Extreme E.

Ovviamente, Zak Brown non nasconde la sua soddisfazione per il rinnovo del suo contratto.

Sono eccitato di poter continuare a guidare e di fare parte di un team tanto storico come la McLaren. È un privilegio lavorare con tutti gli uomini e le donne talentuose di questa squadra attraverso le varie serie motoristiche. Insieme, continueremo a spingere i limiti del motorsport, puntando alle migliori performance in pista e fuori pista.

Soddisfatto anche Paul Walsh, Executive Chairman del McLaren Group:

Zak ha dimostrato una leadership eccezionale e qualità che sono state fondamentali per portare avanti la McLaren. L'estensione del contratto riflette la nostra confidenza nella sua abilità di guidare il team ad ancora altri e importanti successi negli anni avvenire.

Pieno controllo al Bahrain

L'altra storia di giornata per la McLaren è senza dubbio il completamento delle transazione di quote al 100% alla Mumtakakat Holding Company, fondo sovrano del Bahrain che dal 2018 deteneva il 56% del gruppo McLaren.

La compagnia, cui valore è stimato oltre i 18 miliardi di dollari, aveva in programma da tempo di acquisire tutte le quote del costruttore britannico per avere controllo pieno sulla struttura ed espandere il marchio in nuovi mercati.

Parlando a Sky News della transazione di capitali in avvenimento, Paul Walsh aveva dichiarato:

Ciò ci consentirà di concentrarci sul nostro business a lungo termine, includendo investimenti in nuovi prodotti e tecnologie, continuando nel frattempo ad esplorare ipotetiche partnership tecniche con i nostri partner nell'industria.

Andrea Mattavelli