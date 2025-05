Sim Racing | ACI Esport Formula 2025: RFM e-Sport conquista il podio a Silverstone

Il Campionato ACI Esport Formula 2025 è arrivato al suo giro di boa con la quarta tappa in programma a Silverstone. Sullo storico tracciato britannico, il nostro team partner RFM e-Sport ha registrato il suo miglior risultato dell’anno con il primo podio di Riccardo Tocu e un altro piazzamento in top 5 per Matteo Bellandi, entrambi protagonisti sulle monoposto brandizzate LiveGP.it in una gara molto combattuta.

La miglior prestazione stagionale

Tocu e Bellandi erano arrivati nel Northamptonshire carichi di aspettative dopo i progressi mostrati nelle prime tre gare del campionato. Tuttavia nelle qualifiche non sono riusciti ad esprimersi al meglio nei loro giri veloci, lasciando Riccardo all’ottavo posto e Matteo al 12° posto, in mezzo alla griglia e distanti rispettivamente 487 e 646 millesimi dal poleman Tommaso Zappalà (Tatum Res-Tech).

Ma è in gara dove i piloti RFM riescono a brillare per costanza, pulizia e gestione di gomme e benzina, riuscendo a risalire la classifica sfruttando anche qualche contatto di troppo nel gruppo davanti per chiudere la gara in sesta e settima posizione, vicini al gruppo di testa. Non è finita però lì, perché tre penalità di tempo arrivate nel post-gara per Zappalà, Re e Berloni, hanno poi promosso Tocu e Bellandi rispettivamente al terzo e quinto posto finale, conquistando così un importantissimo primo podio stagionale per il team RFM e-Sport.

Classifiche e dichiarazioni dal team RFM

Un risultato di grande prestigio per il team, che permette a Riccardo Tocu e Matteo Bellandi di salire rispettivamente al sesto e nono posto di classifica piloti con 53 e 38 punti, mentre la RFM e-Sport ha scalato North Sim Racing e Amethyst Racing per salire in terza posizione nella classifica a squadre con 91 punti. I due piloti hanno espresso così la loro soddisfazione per questo risultato:

È stata una gara tosta fin dall’inizio. La qualifica non è andata come speravamo, ma in gara avevo un buon passo e sono riuscito a rimanere lontano dai guai. Ho spinto quando serviva e ho mantenuto la concentrazione fino all’ultimo giro. Il podio è un bel premio per tutto il lavoro che stiamo facendo con il team. Ora si guarda avanti, ma intanto ce la godiamo. – Riccardo Tocu

Partendo dalla P12 sapevo che ci sarebbe stato da sudare, ma Silverstone è una pista dove si può fare la differenza. Ho cercato di gestire bene nei primi giri, poi ho iniziato a recuperare. È stata una gara pulita, solida, e con un giro migliore in qualifica avremmo potuto lottare anche noi per il podio. Ma la direzione è quella giusta. – Matteo Bellandi

Dello stesso umore anche il team principal Emanuele Ciliberti, che ha così commentato la prova di Silverstone:

Siamo davvero soddisfatti. I ragazzi hanno fatto una gara intelligente e matura. Non si sono fatti prendere dalla frenesia, hanno gestito bene le situazioni e alla fine hanno portato a casa un risultato importante. Riccardo sul podio, Matteo nella top 5: è il segno che stiamo lavorando bene.

Ora l'obiettivo sarà riconfermarsi nel prossimo appuntamento del campionato ACI Esport, in programma mercoledì 21 maggio sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps. Come per i precedenti appuntamenti, la tappa belga sarà trasmessa in diretta dalle 21:15 sul canale YouTube di SimRacingLeagueTV.

Andrea Mattavelli