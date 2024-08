MotoGP | Ufficiale: Ai Ogura sale in top class con Trackhouse Racing

Il Gran Premio d'Austria deve ancora cominciare, ma le notizie in chiave 2025 arrivano: Ai Ogura finalmente sale in MotoGP, ma non con Honda. Il giapponese sarà infatti il nuovo pilota di Trackhouse Racing ed affiancherà Raúl Fernández sull'Aprilia.

Un nuovo giapponese in MotoGP, ma non con Honda

La relazione tra Ai Ogura e HRC comincia nel lontano 2017, il secondo anno in Europa del classe 2001. Il pilota nipponico ha sempre fatto parte della cantera del colosso di Tokyo. Dal CEV Moto3 (ora JuniorGP, ndr) fino al debutto nel mondiale con Honda Team Asia nel 2019. Senza conquistare una vittoria nelle due stagioni corse in Moto3, Ai Ogura ha conquistato il 3° posto nel mondiale 2020 dietro a Albert Arenas e Tony Arbolino. Il naturale passaggio in Moto2 ha portato Ogura a giocarsi il titolo 2022 della classe cadetta fino all'ultima gara con Augusto Fernández, perdendolo nella finalissima di Valencia. Partito con i favori del pronostico lo scorso anno, un infortunio al polso ha rallentato la preparazione del #79 e ne ha condizionato tutta la stagione.

Il passaggio sulla Boscoscuro del neonato team MT Helmets - MSi ha riportato il giapponese stabilmente nelle posizioni di testa. Ogura vanta finora due vittorie e altrettanti podi in questa stagione: questi risultati lo pongono in 2ª posizione nel mondiale dietro al compagno di box Sergio García. Nonostante sia uscito dal Honda Team Asia, HRC ha confermato ad inizio stagione il rinnovato supporto ad Ai Ogura, nonostante non corresse più nella squadra direttamente collegata a HRC. Il passaggio di Ogura nel team LCR, al posto di Takaaki Nakagami, è chiacchierato da anni: il giapponese ha già rifiutato quella sella una prima volta a fine 2022 e evidentemente lo ha rifatto anche in questa stagione. Uno smacco per la grande decaduta.

Trackhouse Racing sceglie i giovani, Chantra in LCR?

Niente Joe Roberts, dunque, in Trackhouse Racing: il pilota californiano era la scelta più logica per la squadra di Justin Marks, visto anche l'arrivo imminente di Liberty Media. La squadra americana aveva già riconfermato Raúl Fernández per le prossime due stagioni. La squadra guidata da Davide Brivio ha quindi scelto di puntare sulla gioventù: Fernández è un classe 2000, mentre il rookie Ogura è del 2001 ed entrambi avranno un contratto fino al 2026. Una scelta oculata, dato che il #79 è da anni uno dei maggiori talenti nelle classi di sviluppo del Motomondiale e finalmente in questa stagione è tornato ai livelli che gli appartengono.

Rimane dunque Honda: chi guiderà la RC213V attualmente di Takaaki Nakagami? Non è da escludere che il giapponese, da sempre fedelissimo al marchio di Tokyo, rimanga per un'altra stagione con la squadra di Lucio Cecchinello. Gli indizi delle ultime settimane sembrerebbero però portare ad un altro pilota sostenuto da HRC: Somkiat Chantra. Il thailandese vanta due vittorie in Moto2 ottenute rispettivamente nel 2022 e 2023. Il #35 ha conquistato due top 5 in questa stagione: certo, buoni risultati, ma non al livello di Ogura.

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | GP Austria: info e orari del Red Bull Ring