F1 | Toto Wolff: "Verstappen in Mercedes? Difficile, ma vedremo cosa succederà"

La Formula 1 sbarca in Arabia Saudita per il secondo round stagionale in programma sul circuito di Jeddah, ma a tenere banco continuano ad essere i rumors legati al mercato piloti. Con l'eco del “caso Horner” ancora ben lontano dall'essersi esaurito, ad approfittare del clima incandescente in casa Red Bull sembra voler essere Toto Wolff, il quale non ha spento le voci su un possibile passaggio di Max Verstappen in Mercedes dal 2025.

VERSTAPPEN-MERCEDES DAL 2025? NON E' FANTASCIENZA…

Mentre nel team di Milton Keynes la calma è solo apparente, vista la faida interna che minaccia di esplodere da un momento all'altro, i rivali non stanno a guardare puntando ai pezzi pregiati che potrebbero abbandonare il team campione del mondo. A partire da Max Verstappen, forte di un legame sino al termine della stagione 2028 con Red Bull, il quale potrebbe clamorosamente salutare la scuderia con cui ha conquistato tre titoli consecutivi per accasarsi in Mercedes al posto di Lewis Hamilton. Uno scenario al momento ancora ben lontano dal potersi concretizzare, ma che potrebbe diventare realtà qualora la frattura venutasi a creare in seno al team e scaturita dal cosiddetto “Horner gate” dovesse rivelarsi insanabile.

TOTO WOLFF SUL SOSTITUTO DI HAMILTON

A gettare benzina sul fuoco, in maniera sicuramente assai mirata, ci ha pensato lo stesso Toto Wolff alla vigilia del weekend di Jeddah. Il team principal Mercedes, ai microfoni di Mara Sangiorgio su Sky, non ha affatto escluso l'ipotesi di poter ingaggiare il campione del mondo a partire dalla prossima stagione, rilasciando una dichiarazione decisamente sibillina.

E' chiaro che per un pilota la cosa più importante è quella di essere nella macchina più veloce, quindi Max non ha motivo di dover cambiare a breve. Lui ha un contratto con Red Bull, e sono sicuro che anche l'anno prossimo la sua auto sarà ad un livello altissimo. Se dobbiamo chiudere le voci? No, vedremo cosa succederà…

RUSSELL: “VERSTAPPEN IN MERCEDES? SAREBBE INTERESSANTE!”

Dichiarazioni a cui hanno fatto eco quelle rilasciate da George Russell in conferenza stampa, il quale ha parlato a proposito della possibilità di poter accogliere Verstappen in Mercedes come nuovo compagno di squadra a partire dal prossimo anno.

Io negli ultimi anni sono stato al fianco di Lewis Hamilton, il pilota più vincente nella storia della Formula 1, quindi credo di avere già avuto un confronto di altissimo livello e di aver imparato tanto. Max è attualmente il pilota più veloce sulla griglia e se dovesse accadere di vederlo arrivare in Mercedes…sarebbe sicuramente molto interessante!

IL PRECEDENTE DEL MANCATO ACCORDO

L'ipotesi di un clamoroso matrimonio Verstappen-Mercedes al momento appare quindi tutt'altro che remota. Come noto, già ai tempi dell'esordio dell'olandese in F1 la Casa di Stoccarda aveva messo gli occhi sull'olandese, il quale alla fine aveva però scelto di accasarsi con il gruppo Red Bull, capace di garantirgli un sedile immediato con Toro Rosso. Sarà da vedere se Max deciderà di rimanere parte integrante di una corazzata al momento imbattibile, oppure se la “guerra di potere” interna finirà per partorire conseguenze sino a poco tempo fa realmente inimmaginabili.

Marco Privitera