FIA FR World Cup | Naël svetta a Macao, out Slater. 4° Colnaghi

Theophile Naël sorprende nel finale Mari Boya e Enzo Deligny e vince il 72mo GP di Macao. Il francese di KCMG ENYA by Pinnacle Motorsport si impone nella FIA Formula Regional World Cup dopo uno spettacolare sorpasso ai rivali a due giri dalla conclusione. Ritiro per Freddie Slater, quarto posto per Mattia Colnaghi.

Naël - Credits: Macau GP

FIA FR World Cup: Boya vs Slater

L'atteso duello per il primato tra Freddie Slater (SJM Theodore PREMA Racing #11) e Mari Boya (KCMG ENYA by Pinnacle Motorsport #7) è iniziato sin dallo spegnimento dei semafori.

Lo spagnolo ha superato di forza il britannico nel lungo tratto che porta alla ‘Lisboa’, la terza curva del lunghissimo tracciato non permanente asiatico.

La corsa è stata subito neutralizzata in seguito ad un incidente alla ‘San Francisco’ che ha coinvolto Reza Seewooruthun (Trident Motorsport #27), Kiyoshi Umegaki (Van Amersfoort Racing #28) e Zhenrui Chi (Van Amersfoort Racing #30).

Boya - Credits: Macau GP

FIA FR World Cup: Slater risponde presente

La ripartenza ha visto Slater riprendere il comando con un perfetto attacco a Boya prima della ‘Lisboa’. Il campione della Fomula Regional ha scavalcato il rivale prima della frenata riuscendo a completare la manovra nonostante la linea esterna.

Il #11 ha tentato di allungare sull'avversario, mentre Enzo Deligny (R-ace GP #5) ha ottenuto il terzo posto beffando Theophile Naël (KCMG ENYA by Pinnacle Motorsport #6), il migliore durante le qualifiche di venerdì.

Ottimi primi giri per Mattia Colnaghi (PHM Racing #19). L'italiano si è collocato in quinta piazza dopo le concitate fasi iniziali scavalcando Taito Kato (ART Grand Prix #23) e Evan Giltaire (ART Grand Prix #22).

Slater - Credits: Macau GP

Slater ‘gestisce’, ma la Safety Car cambia tutto…

Slater ha iniziato a ‘gestire’ dopo aver mostrato un ritmo incredibile nei primi passaggi. Bella invece la lotta per il podio tra Deligny, Naël e Colnaghi, settimo ieri nella ‘Qualification Race’.

Il Macau GP è cambiato a 6 giri dalla fine in seguito ad un incidente in curva 3 da parte di Oscar Wurz (Evans GP #9). Il vantaggio dell'inglese si è frantumato, Boya ha potuto impensierire il rivale alla ripartenza.

Lo spagnolo ha scavalcato Slater prima della ‘Lisboa’ ed ha iniziato a prepararsi per il contrattacco dell'inglese. Il 17enne si è avvicinato all'iberico, ma ha commesso un clamoroso errore all'uscita dell'ultima curva colpendo le barriere di protezione.

Macao Slater - Credits: Macau GP

Deligny prova a soprendere Boya, Naël beffa tutti e vince!

La Safety Car è tornata in azione, Boya si è trovato in vetta a due giri dalla fine davanti a Deligny, Naël e Colnaghi. I primi due hanno iniziato a lottare per il successo verso la ‘Lisboa’, il terzo ha beffato entrambi.

Deligny si è affiancato dopo la ‘Mandarin’ a Boya, i due sono stati superati prima di curva 3 da Theophile Naël. Lo spagnolo, in compenso, è rimasto secondo davanti all'avversario, la competizione è stata neutralizzata per la terza e l'ultima volta in seguito ad un contatto tra curva 3-4 che ha limitato Tokiya Suzuki (TOM’S Formula #18), Hon Chio Leong (SJM Theodore Prema Racing #31) e Rashid Al Dhaheri (SJM Theodore PREMA Racing #12).

Il Macau GP 2025 si è chiuso alle spalle della Safety Car, Theophile Naël ha preceduto Boya e Deligny. Doppietta quindi per KCMG ENYA by Pinnacle Motorsport, podio per R-ace GP dopo un solido fine settimana.

Quarto il nostro Colnaghi al debutto a Macau, il campione 2025 EuroCup-3 ha tenuto testa a Kato, Giltaire , Noah Strømsted (Trident Motorsport #25), Matteo De Palo (R-ace GP #2) e José Garfias (PHM Racing #21).

Bandiera a scacchi sulla 72ma edizione del GP di Macao. L'appuntamento è per il 2026 per uno degli eventi più spettacolari della stagione.

Luca Pellegrini