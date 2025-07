CIV | Misano 2, Gara 2: prove di fuga per Ieraci in Sportbike

Rispetto ai colleghi di Superbike e Supersport, le categorie propedeutiche del Campionato Italiano Velocità hanno corso solo una gara, regalando comunque emozioni. Marcos Ruda è il “doppiettista” del weekend, prima vittoria per Martin Alberto Galiuto in PreMoto3 e Bruno Ieraci vince in Sportbike.

Moto3 | Doppietta completata per Ruda

La prima doppietta dell'anno è completata per Marcos Ruda, che conferma e rinforza la sua leadership nel CIV Moto3 vincendo anche la seconda manche a Misano. Il pilota spagnolo ha chiuso con quasi 10" di vantaggio una gara dominata ed ora conta ben 31 punti di vantaggio nei confronti di Elia Bartolini. Il pilota dell'Esercito ha chiuso al 3° posto una gara che lo ha visto in difficoltà e a ben 16" dalla vetta. Tra Ruda e Bartolini si infila Pablo Olivares di 2WheelsPoliTO. Il pilota spagnolo è partito dal fondo della griglia a causa di una penalità ricevuta in Gara 1: una volta caduto, Olivares ha completato il giro prima di rientrare ai box, cosa che non avrebbe dovuto fare per regolamento data l'esposizione della bandiera arancio-nera.

PreMoto3 | Prima vittoria di forza per Galiuto

La seconda manche del CIV PreMoto3 ha visto un cambio deciso di rotta rispetto alle condizioni incerte di ieri. L'unica certezza è la vittoria di Martin Alberto Galiuto, al primo successo nel campionato italiano dopo il cambio di team repentino prima di questo round. Galiuto, poleman sull'asciutto sabato mattina, ha confermato la sua grande competitività lasciando indietro il leader di classifica Lorenzo Pritelli. La tabella tricolore ha concluso al 2° posto e, sfruttando le difficoltà di Alessandro Aguilar Carballo (12°) vanta ora ben 49 punti di vantaggio per cercare di chiudere i giochi ad Imola. A chiudere il podio è l'italo-polacco Sebastian Ferrucci, bravo a bruciare sul traguardo la compagna di squadra Elisabetta Monti e lo spagnolo David Peris Bou.

Sportbike | Ieraci si riscatta, Sorrenti si inchina

Triumph è il nuovo riferimento del CIV Sportbike in virtù delle ultime grandi prestazioni. La Street Triple, nelle mani di Bruno Ieraci, è particolarmente efficace. Il pilota campano esce da Misano con 35.5 punti di vantaggio (è stato assegnato metà punteggio in Gara 1, ndr) nei confronti di Mattia Sorrenti dopo averlo piegato sulla distanza in Gara 2. Il pilota CM Racing ha allungato nella seconda parte di corsa, con Sorrenti unico inseguitore. Il podio è completato da David Salvador: un ottimo risultato per lo spagnolo che non avrebbe nemmeno dovuto correre dopo la brutta caduta di ieri pomeriggio. Gabriele Mastroluca non è riuscito a ripetere il podio fatto in Gara 1, dovendosi accontentare della 4ª posizione perdendo la volata finale con Salvador. Quinta posizione per Leonardo Carnevali che raddrizza il proprio weekend dopo la caduta di ieri in Gara 1.

Da Misano - Valentino Aggio

